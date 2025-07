No, esta foto no muestra a 120.000 personas en La Derecha Fest, es un show de Taylor Swift

La Derecha Fest, organizado por La Libertad Avanza, y autodenominado “el evento más ANTI ZURDO del mundo”, tuvo su primera edición el 22 de julio en el Hotel Quorum de Córdoba.

Según medios de comunicación (1, 2, 3), al festival asistieron alrededor de 2.500 personas, aunque, según la cuenta de Instagram del organizador, participaron más de 3.000.

Durante el evento hubo un total de nueve oradores, entre ellos el politólogo Agustín Laje, el influencer “El Gordo Dan” y el biógrafo presidencial Nicolás Márquez. Milei fue quien cerró la conferencia con un panel titulado: “La construcción del milagro”.

Ese mismo día en Córdoba se realizó una manifestación en repudio al acto y a la presencia del mandatario en la ciudad (1, 2).

Sin embargo, la fotografía compartida en redes sociales no tiene relación con este festival, comprobó AFP Factual, medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reverso.

Una búsqueda inversa de la imagen viral con Google Lens llevó al mismo contenido publicado en una entrada el 16 de mayo de 2023. “Taylor Swift: la primera mujer en encabezar el Allegiant Stadium”, dice el título en inglés.

Allí se pudo comprobar que la imagen no corresponde a La Derecha Fest: en la pantalla gigante no aparece Milei, sino la cantante estadounidense Taylor Swift. La foto fue tomada durante su gira The Eras Tour, en el concierto realizado el 24 de marzo de 2023, en el estadio Allegiant, en Las Vegas, Estados Unidos.

Comparación hecha el 23 de julio de 2025 entre capturas de pantalla de una entrada en Facebook (I) y la imagen original en artículo de 2023

Diferentes videos en YouTube muestran la performance de la cantante en ese recinto (1, 2, 3).

Una pesquisa del evento libertario arrojó videos donde se muestra el Hotel Quorum, con techos más bajos y una iluminación diferente al estadio (1, 2, 3).

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Autores: Sofía Barragán (AFP Factual)

Primer editor: Manuela Silva (AFP Factual)

Segundo editor: Flor Ballarino (Chequeado)