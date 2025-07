Jorge Macri desliza la posibilidad de un acuerdo en la Ciudad con LLA, pero Karina no ve incentivos

Jorge Macri comenzó a pavimentar el camino hacia un posible acuerdo con La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires. Lo blanqueó poco después de que Cristian Ritondo firmara la alianza con Karina Milei en Provincia de Buenos Aires: una rendición que, en el PRO, tuvo un sabor agridulce. Detrás de la insinuación hay varios factores, desde la satisfacción por el alianza bonaerense hasta el terror a repetir un tercer lugar en la elección nacional. La decisión, sin embargo, está en manos de Karina, y a la hermana presidencial la envuelve el desprecio de los vencedores.

En el PRO están dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva. Si bien en el jorgemacrismo todavía no tiene una hoja de ruta y coquetea con la posibilidad de avanzar en un Juntos por el Cambio 2.0, el cierre de listas bonaerenses abrió un capítulo nuevo para varios en el partido amarillo. Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro habían logrado inscribir seis nombres “entrables” en las listas a la Legislatura bonaerense –el intendente de Mar del Plata, incluso, encabezará la Quinta sección– y hasta las voces más reactivas al acuerdo admitían, por lo bajo, que no había sido un mal acuerdo. “Es lo que habían prometido”, admite una espada amarilla que se resiste, hace meses, a la fusión con LLA.

La derrota en la elección del 18 de mayo fue aleccionadora, y en Uspallata observan con terror la posibilidad de volver a salir terceros. Ni el jefe de Gobierno porteño ni María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato le perdonan al Gobierno su intento por hacer desaparecer al PRO de su histórico bastión. Le recriminan el video fake de Mauricio Macri anunciando que Lospennato se retiraba de la elección y el triunfalismo belicoso con el que celebraron haber barrido al PRO de la Ciudad. Pero también son realistas: el PRO no puede volver a sacar 15 puntos en CABA, su supervivencia política depende de ello.

Hay, además, otro factor: el PRO ya no tendrá dominio sobre la Legislatura y necesitará de la ayuda de LLA si desea mantener control sobre su gestión. “Jorge todavía tiene que gobernar dos años la Ciudad. Ojo con el juicio político”, advierte un dirigente porteño del PRO que ya se pasó a las fuerzas del cielo, y agrega: “Jorge no quiere la unidad. Pero no es lo que él quiere, sino lo que puede”.

En plena crisis de identidad, el PRO se debate entre resucitar las esquirlas de JxC o sellar una alianza con Milei. Hasta hace unas semanas, parecía viable solo lo primero, ya que la tirria entre el jefe de Gobierno porteño y la hermana presidencial viene acumulándose hace tiempo. El PRO necesitaba una excusa para saltar el cerco. Y esa excusa apareció con la elección bonaerense y, fundamentalmente, de la mano de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien terminó cerrando un acuerdo muy beneficioso con LLA, pese a ser la mano derecha de Jorge Macri.

Martínez, a pesar de su animadversión con LLA, no siguió los pasos de Pablo Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio) o Nicolás Passaglia (San Nicolás), que se terminaron sumando a la avenida del medio llamada “Somos Buenos Aires”. La intendenta de Vicente López terminó negociando, por su cuenta, con Sebastián Pareja y no solo se quedó con el 70% de los lugares en la lista de concejales, sino que logró meter, incluso, a María Sotolano en el segundo lugar de la lista de la Tercera.

En el PRO porteño observan que, si Soledad Martínez logró cerrar un acuerdo “digno” con LLA, entonces ellos también lo pueden hacer. Hay tiempo hasta el 7 de agosto, que es la fecha de presentación de las alianzas electorales nacionales.

Mensaje en una botella

“Los acuerdos electorales los tiene que hacer Mauricio Macri, tenemos un buen antecedente en la Provincia. Veremos, yo no descarto ningún acuerdo con la LLA para que lleguen buenos diputados y senadores”, adelantó el jefe de Gobierno en diálogo con Radio Mitre y, luego, lo volvió a repetir en A24. El mensaje había sido lanzado al mar, pero ahora era cuestión de que Karina lo recogiese.

“Todo depende de ella, está claro que es quien toma el 100% de las decisiones políticas”, admite una dirigenta macrista de CABA, que observa con atención cuál será la respuesta de LLA. No abreva a la hipótesis de los acuerdistas del PRO, que fantasean con convertirse en la Ucedé de Carlos Menem y nutrir de dirigentes “con experiencia” al armado del líder carismático de turno. Donde los acuerdistas, como Ritondo, Santilli o Alejandro Finnochiaro, observan su futuro y la supervivencia política del partido, los macristas, en cambio, observan su certificado de defunción. Pero, en el fondo, la mayoría es bilardista, y ninguno, por más rechazo que le genere LLA, quiere desaparecer del mapa político.

La decisión, sin embargo, depende de la hermana presidencial, y en el macrismo sospechan que no les tendrá mucha consideración.

En efecto, puertas adentro, los laderos de la secretaria General de la Presidencia ya anticiparon que no ven motivos para cerrar un acuerdo con el PRO en CABA. ¿Por qué lo harían? Ya los duplicaron en votos en la elección porteña: el PRO, provocan, no tiene mucho que ofrecer a esta altura. Karina, además, desconfía de Jorge y no lo quiere en una mesa de negociación. No le perdona haber contratado al consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, a quien acusa de haber impulsado una “campaña sucia” contra el Presidente.

Pese a la animadversión del karinismo con el jefe de Gobierno porteño, hay otros operadores de Casa Rosada que no descartan la posibilidad de un acuerdo. Sospechan que Macri buscará subirse el precio amenazando con rearmar JxC, y se anticipan: si Jorge quiere un acuerdo tendrá que aceptar su situación de desventaja. Y eso significa que el PRO no tendrá candidatos a senadores y que, como mucho, conseguirá 2 de los 7 candidatos entrables. El resto serán de LLA, así como el nombre y el color de la boleta.

Es decir, “rendición total”, tal como grafica, con entusiasmo, un interlocutor libertario.

