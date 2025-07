Los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI en Argentina aumentaron 70% en la primera mitad de 2025

Los crímenes de odio contra personas LGTBI aumentaron 70% en la primera mitad de 2025 al comparar la cifra con el año pasado, hasta llegar a 102 hechos de violencia y 17 muertes, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI.

En la primera mitad de 2024 los crímenes de este tipo habían sido solo 60, y además llegaron al 72% de la cifra alcanzada en todo el año pasado.

El 70,6% de los casos (72) los sufrieron mujeres trans, el 16,7% (17) fueron contra varones gay cis y en el 6,9% (7) de los episodios, lesbianas fueron objeto de violencia.

De acuerdo a los cálculos del Observatorio, realizados a nivel nacional entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de “acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física.

Entre las 17 muertes, el informe desglosa un 23,5% (3 varones gay cis y 1 lesbiana) como asesinatos, incluyendo aquellos perpetrados por agentes estatales.

El 58,8% (8 de mujeres trans, 1 de un varón trans y 1 de una persona no binaria) son muertes por violencia estructural, concepto que se refiere a decesos en los que “la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”.

El 17,6% restante (2 de varones gay cis y 1 de una mujer trans) está constituido por casos de suicidios.

El Observatorio subraya que en lo corrido de 2025 los golpes, presentes en el 57,8% de los todos casos (59), representan la modalidad más frecuente con que se cometen los crímenes de odio, seguida de las puñaladas (5,9%), los empujones o forcejeos (4,0%), los balazos (2,9%) y el estrangulamiento o asfixia (2,0%), entre otros.

Más de la mitad de los casos de violencia tienen, según el estudio, autoría estatal (54 casos, 52,9% del total general), de manos de personal de las fuerzas de seguridad argentinas en ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la distribución geográfica, el número más alto de crímenes se concentró en la provincia de Buenos Aires, con el 60,8% (62 casos) del total, seguido por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 23,5% (24 casos).

Al respecto, el Observatorio agrega: “Es importante aclarar que en aquellas provincias donde los porcentajes son más bajos —o incluso donde no se registran casos en este período— no necesariamente hay menos crímenes de odio, sino que persiste un problema estructural de subregistro (...) La ausencia de registros no debe interpretarse como ausencia de violencia”.

En sus conclusiones finales, el Observatorio define el resultado del estudio como una prueba manifiesta de la “práctica sistemática de persecución sostenida a través de discursos de odio que vemos cómo actualmente se despliega y repite desde distintos ámbitos; algunas veces desde el anonimato, y otras veces con la voz impune y legitimada de autoridades del propio Gobierno nacional y/o gobiernos locales”.

Durante el primer año de gestión de Javier Milei, tras su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023, fueron desmanteladas las principales instituciones y programas de protección a la comunidad LGTBI, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

El pasado 1 de febrero, miles de personas se manifestaron en distintos puntos de Argentina en rechazo a las declaraciones del mandatario contra el colectivo LGTBI, días antes en el Foro Económico Mundial de Davos.

Qué es la Defensoría LGBT

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con la primera Defensoría LGBT de Latinoamérica y el Caribe

La Defensoría LGBT se creó en noviembre de 2014 mediante convenios de cooperación entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT).

OBJETIVOS

La Defensoría LGBT tiene como objetivo principal acompañar a lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) que hayan vivido alguna situación de vulneración de sus derechos humanos. Brinda asesoramiento, recibe reclamos y denuncias, articulando con las distintas áreas y recursos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros organismos del Estado local y nacional.

Además realiza aportes en el diseño de políticas públicas y proyectos de ley, y a su vez promueve la difusión de acciones y de prácticas que visibilizan los derechos de todas las personas; también brinda entrevistas y reuniones con estudiantes y/o profesionales que quieran abordar las temáticas LGBT y cuenta con un equipo de capacitaciones que realiza e impulsa charlas, talleres y espacios de formación. Trabaja de manera integral y transversal promoviendo el cambio cultural necesario para transformar la igualdad jurídica alcanzada -a través de los derechos conquistados- en igualdad real.

ACCIONES

- Articula con el Estado y con la sociedad civil.

- Colabora en el diseño de políticas públicas.

- Impulsa iniciativas parlamentarias.

- Realiza atención de consultas y de derivaciones.

- Inicia acciones judiciales que promueven igualdad.

- Difunde y promociona los derechos y recursos de la comunidad.

- Brinda capacitaciones, charlas y talleres.

- Elabora materiales de difusión de derechos.

- Trabaja por un mayor acceso a la justicia.

- Genera espacios de formación con diversas universidades del país.

- Promueve prácticas no discriminatorias en los medios de comunicación.

- Realiza un seguimiento de legislaciones igualitarias a nivel internacional.

ALGUNOS DE LOS LOGROS DE LA DEFENSORÍA LGBT

TRIPLE FILIACIÓN EN ARGENTINA: gestiona y asesora el primer reconocimiento de la identidad de un niño con tres vínculos filiatorios del país y de toda América Latina.

CAMBIO REGISTRAL DE UN NIÑO TRANS: acompaña y gestiona el primer cambio registral de nombre y sexo en los documentos de un niño trans de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NUEVA LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE CABA: participa en el debate y aprobación de esta nueva Ley, que se sancionó el 9 de abril de 2015.

MATRIMONIOS IGUALITARIOS DE PAREJAS EXTRANJERAS: asesora y acompaña a numerosas parejas de otros paises para contraer matrimonio en Argentina.

A LA CALLE: realiza acciones de sensibilización y de promoción de politicas en contra de la discriminación en actividades y jornadas que se realizaron en la ciudad.

¿ANTE QUÉ SITUACIONES PODES RECURRIR A LA DEFENSORÍA LGBT?

Si te sentiste discriminado/a, sufriste violencia o si no tuviste acceso a algún derecho: salud, educación, vivienda, entre otros, por tu orientación sexual, expresión y/o identidad de género.

Si necesitas orientación, información, atención y/o asistencia jurídica en relación a: matrimonio igualitario, identidad de género, cambios registra- les, derechos familiares (comaternidad, copaternidad, triple filiación), reproduc- ción humana asistida, adopción, entre otros temas.

Si queres solicitar una charla, taller o capacitación en Diversidad Sexual que creas necesario para concientizar, sensibilizar e informar sobre los derechos LGBT.

www.defensoria.org.ar

