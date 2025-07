La embajada de China respondió las acusaciones del embajador designado por Trump para Argentina

La embajada de China en Argentina respondió este miércoles las declaraciones de Peter Lamelas, designado por Donald Trump como próximo embajador en la Argentina y en las que calificó a ese país como una “influencia maligna”. En un comunicado, la embajada señaló que esos dichos “contradicen los 'valores democráticos' que tanto proclaman”.

“Las recientes declaraciones sobre China de un funcionario estadounidense están plagadas de prejuicios ideológicos, propios de una mentalidad de ”Guerra Fría“ y basados en un peligroso juego de suma cero”, señaló la embajada china.

En un comunicado difundido esta noche, agregaron que las palabras de Lamelas “no hacen más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la denominada 'Doctrina Monroe' lo que contradice los 'valores democráticos' que tanto proclaman”.

La doctrina Monroe hace referencia a la política exterior del presidente de los Estados Unidos James Monroe quien gobernó ese país entre 1817 y 1825. En un discurso ante el Congreso, Monroe advirtió a las potencias europeas que se mantuvieran lejos del continente americano. “América para los americanos” fue su frase más recordada.

En una presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Lamelas dijo que “de ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos”.

El discurso del funcionario, médico de origen cubano y sin experiencia diplomática previa, giró en torno a dos grandes ejes: limitar la proyección del Partido Comunista Chino (PCCh) y consolidar la alianza política y comercial con el Gobierno de Javier Milei.

Por esos dichos, legisladores de la oposición presentaron en el Congreso un proyecto de repudio mientras que organizaciones sociales, políticas y piqueteras preparan una protesta mañana ante la embajada nortemericana en Buenos Aires.

Desde su prisión domiciliaria, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este lunes una durísima carta en sus redes sociales en la que acusó al candidato de Donald Trump para ser embajador en Argentina de una injerencia sin precedentes en los asuntos internos del país, llegando a afirmar que “ni Monroe se animó a tanto”.

La respuesta de China no tardó en llegar: “ La República Popular China mantiene intercambios y políticas de cooperación con los países de América Latina y el Caribe, entre ellos la Argentina, basándose en los principios de respeto y beneficios mutuos, siempre en pie de igualdad y con ganancias compartidas. China no apunta contra terceros países y no busca imponer intereses geopolíticos ni ejercer esferas de influencia”, señaló la embajada.

Y luego advirtio que “a República Argentina no debe convertirse en un ”campo de batalla“ de los intereses de las grandes potencias, sino que debe confirmarse como el ”campo por excelencia“ de la cooperación internacional en pos del desarrollo, la reforma y el fomento de la paz”.

El comunicado concluye: “En virtud de lo señalado, aconsejamos al funcionario estadounidense que no vea a China como un espejo que solo refleja su propia lógica hegemónica”.