Por el escándalo del gasoducto, el Presidente echó a Matías Kulfas

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, informaron fuentes de la secretaría de Comunicaciones. La decisión se conoce poco después de que el Presidente difundiera un tuit de fuerte respaldo a la empresa estatal Energía Argentina, en manos del cristinismo, que criticó al ministerio por difundir a la prensa información infundada sobre la demorada licitación del gasoducto Néstor Kirchner y lo acusó de “hacer operaciones” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”, tuiteó el Presidente. Minutos más tarde se conocía el pedido de renuncia a Kulfas.

Según pudo saber elDiarioAr, circulan los nombres de Daniel Scioli, Cecilia Todesca y Victoria Tolosa Paz y Augusto Costa, ministro producción de Axel Kicillof como posibles reemplazantes de Kulfas. En el Gobierno aseguran que el reemplazo se conocerá hoy que el nuevo ministro asumirá entre el lunes y el martes, antes del viaje del presidente a Los Angeles para asistir a la Cumbre de las Américas.

Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. https://t.co/IuEBAdWh4B — Alberto Fernández (@alferdez) 4 de junio de 2022

Este sábado, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la empresa estatal Energía Argentina -( ex Enarsa), en manos del cristinista Agustín Gerez- cargó contra el ministerio de Kulfas y lo acusó de montar “operaciones políticas en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner” en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

“A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”, sostiene el comunicado de Energía Argentina.

Hay que tener coraje y decir las cosas con nombre y apellido, dar los debates de frente, eso aporta a la diversidad. Los que generan divisiones son los machos del off. Ninguna persona honesta hace off. Dense cuenta y pidan diskulfas. — Juan Grabois (@JuanGrabois) 4 de junio de 2022

El comunicado reproduce una captura de Whatsapp con una información off the record del ministerio que recoge las declaraciones de la vicepresidenta y cuestiona las condiciones fijadas para la licitación de los tubos del gasoducto Néstor Kirchner, clave para la explotación del gas de esquisto de Vaca Muerta y cuya licitación está pendiente. “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”, dice el comunicado.

La vicepresidenta retuiteó el mensaje de Energía Argentina. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, dice el tuit de la expresidenta.

Los cruces confirman que el encuentro en Tecnópolis por el aniversario de YPF lejos de acercar posiciones entre el Presidente y su vice, agudizaron la interna en el Frente de Todos.

CC