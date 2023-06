Espionaje a familiares del ARA San Juan: una de las querellas recusó al camarista Borinsky

Una querella en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y pidió su apartamiento. La abogada Valeria Carreras pidió que el magistrado no intervenga en la revisión del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia de mis representadas, el ex presidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, argumentó Carreras para justificar su solicitud. Además, aseguró que hacer lugar al pedido le garantizaría a las familias de las víctimas, además de imparcialidad, un trato igual frente a la ley y la posibilidad de “llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.

Borinsky fue designado por sorteo luego de que las defensas de Macri y los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran el apartamiento del juez Alejandro Slokar. La decisión se tomó como consecuencia de la conexidad de esta causa con el caso D'Alessio en la que el juez dejó de intervenir tras una presentación de la ex diputada Elisa Carrió.

Los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma también intervendrán en la revisión del sobreseimiento del ex presidente y los ex jefes de la AFI, dictado en julio pasado por la Cámara Federal porteña en tanto las maniobras investigadas correspondían a tareas necesarias para garantizar la seguridad presidencial. Ante esta decisión, el fiscal José Luis Agüero Iturbe ya había reclamado la nulidad del fallo. “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar la contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, destacó en aquella oportunidad el fiscal.

ACM con información de Télam