La familia de Osvaldo Bayer niega que el monumento se pueda reconstruir: “Está hecho escombros y chatarra”

El periodista Esteban Bayer, hijo del escritor Osvaldo Bayer, cuyo monumento en la provincia de Santa Cruz fue demolido este martes por una cuadrilla de Vialidad Nacional, dijo a elDiarioAR que nadie del Gobierno se comunicó con la familia. “Ni Vialidad Nacional ni ningún funcionario del Gobierno se comunicó con nosotros para dar una explicación. Absolutamente nada. Tampoco lo espero”.

Además, señaló que la versión que indica que Vialidad Nacional va a devolver el monumento y se lo va a entregar a la provincia es “un disparate mayúsculo”. “El monumento está hecho escombros y chatarra. No sé lo que pretenden devolver. Lo de entregárselo a la Gobernación es otro disparate, porque la Gobernación es defensora y aliada del Gobierno”.

Sí confirmó que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se comprometió a levantar un monumento nuevo. “Él está reclamando los restos de la chatarra. Con él hablé y se comprometió a restituir el monumento en el Paseo de la Memoria que tienen ahí en Río Gallegos. Es un lugar muy lindo, una plaza grande, donde están los homenajes a los detenidos desaparecidos de la provincia de Santa Cruz. También están los homenajes a los huelguistas de la Patagonia Rebelde. Y ahí lo quieren poner”.

Lo que no está claro aún es cómo sería el monumento nuevo. “Están viendo cómo se hace, porque la devolución no puede ser, porque eso no se puede arreglar y me imagino que le van a encargar al autor de la obra que haga una nueva versión. Le dije al intendente que sería bueno juntar esa chatarra, esos escombros, y ponerlos al lado del monumento nuevo como un símbolo de lo que es capaz el odio y la violencia”.

Bayer hijo también comentó que está muy emocionado por la reacción de la gente, sobre todo por la acción de poner como foto de perfil en redes o en WhatsApp la imagen de su padre. “Hay mucha gente poniendo al viejo como foto de perfil en WhatsApp y en redes. Es impresionante el apoyo y la reacción es apabullante”.

Desde Vialidad Nacional había trascendido que la estructura removida sería entregada al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la provincia de Santa Cruz. “La estructura será devuelta en óptimas condiciones”, señaló una fuente.

También que la estructura no contaba con el permiso a terceros que habilita la instalación en zonas seguras y que la medida se llevó adelante ya que estas zonas deben estar libres de estructuras fijas con la que los vehículos puedan impactar en un eventual despiste. La fuente añadió que las tareas se dieron en el marco de las mejoras en el nudo y el distribuidor vial para facilitar el acceso a los edificios utilizados por Gendarmería Nacional y la Policía Provincial.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina Seccional Santa Cruz expresó su enérgico repudio ante la destrucción del monumento. A través de un comunicado, la organización sindical señaló que la responsabilidad es de la Administración General de Vialidad Nacional y sus distritos provinciales. Ellos son los únicos responsables de los “hechos lamentables” ocurridos en la provincia, señalaron.

En el mensaje, el gremio pidió disculpas al pueblo santacruceño y a la memoria de los Mártires de la Patagonia Trágica por lo que calificaron como un “innecesario atropello” contra la historia de los trabajadores asesinados y sus descendientes. Asimismo, lamentaron la destrucción del monumento en homenaje al historiador, escritor, cineasta y periodista, figura clave en la difusión de los acontecimientos de la Patagonia Rebelde.

“Perdón desde lo más profundo de nuestros corazones”, expresaron los trabajadores viales. El comunicado finaliza con una frase de la canción “La Memoria”, de León Gieco: “Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia...”

