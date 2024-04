Tras fracasar la reunión con el Gobierno, la UTA exigió a las empresas que paguen el jueves los salarios o va al paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado este miércoles, tras fracasar una reunión con el Gobierno, en el que tensó la cuerda con los empresarios del sector, a quienes exigió que paguen los salarios con los montos acordados el jueves, antes del inicio de las tareas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Esperamos que los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores y eviten afectar a miles de usuarios”, expresaron.

Los trabajadores reclaman que al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250.000 pactada para febrero, mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato pide que el básico a cobrar sea de $987.000.

“El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los gobiernos, nacional y provincial, aportaron en subsidios la suma de más de $122.000 millones, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42%, y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”, dice el comunicado que la UTA divulgó este miércooes en redes sociales, mientras aún se llevaba a cabo el encuentro con empresarios y funcionarios de gobierno, por videoconferencia.

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, admitió la dificultad de la situación y la necesidad de paciencia por parte de todos. Aunque se comprometió a revisar las cuentas, señaló que la falta de recursos impide una solución inmediata.

Durante la reunión, las cámaras de transporte automotor presentaron sus necesidades y demandas, mientras que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, solicitó comprensión a los empresarios ante la situación del país y los instó a resolver el conflicto con UTA para garantizar el servicio a los ciudadanos en condiciones normales.

La Secretaría de Transporte sostiene que no tiene autoridad en los acuerdos de paritarias entre la UTA y la patronal, ya que no forma parte de dichos convenios ni es responsable de su negociación. Afirman que su rol se limita a reconocer los costos del sector y mantener un diálogo con las cámaras correspondientes. Según la Secretaría, al no ser parte del conflicto, no pueden intervenir de manera directa en él.

