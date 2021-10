El Frente de Todos no llegó al quórum y se cayó la sesión en Diputados para tratar la ley de etiquetado frontal

El oficialismo de la Cámara de Diputados no consiguió reunir el quórum en la sesión especial que impulsó este martes para intentar convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal (Promoción de la Alimentación Saludable) que advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos. El interbloque de Juntos por el Cambio ya había anticipado que no colaboraría para reunir el número reglamentario, pero que sí hubiera participado del debate en el caso de que el Frente de Todos hubiera logrado los números necesarios para abrir la discusión. De los 129 necesarios, sólo pudo llegar a 122 legisladores.

El proyecto de etiquetado frontal llega a Diputados con apoyos transversales y dudas sobre el quórum

De este modo, el oficialismo no pudo conseguir el respaldo de otros bloques para la primera sesión presencial convocada en la Cámara baja tras un año y medio de funcionamiento virtual por la pandemia de coronavirus, y fracasó.

La sesión había sido solicitada por la bancada del Frente de Todos, que encabeza Máximo Kirchner, para debatir un conjunto de iniciativas consensuadas con la mayoría de los bloques después de tres meses sin deliberar, debido a la campaña electoral y a la falta de acuerdo entre los distintos espacios parlamentarios.

El temario de la convocatoria impulsada por el oficialismo incluía, además, otras iniciativas, como la que propone políticas transversales para las personas en situación de calle y otro referido a medidas vinculadas con la actividad de la vitivinicultura.

JxC no se presentó en el recinto y está impidiendo el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal que busca sentar las bases para una alimentación saludable.



Siempre en contra de los derechos de la ciudadanía. pic.twitter.com/VElKz3AnDL — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) 5 de octubre de 2021

El bloque opositor fue a la reunión de Labor Parlamentaria con la propuesta de negociar el quórum con el oficialismo “consensuando” el temario, “pero incorporando el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán”. Pero el oficialismo no accedió y Juntos por el Cambio optó por no bajar al recinto. De continuar esta situación los próximos días, la ley de etiquetado frontal podría perder estado parlamentario en diciembre.

Se terminó “la escribanía”: el Frente de Todos no consiguió el quórum para imponer su agenda. Desde JxC ofrecimos dar quórum a cambio que se inicie el debate de boleta única, reforma de la ley de alquileres y emergencia y esencialidad educativa. La verdadera agenda urgente. — Luciano Laspina (@LaspinaL) 5 de octubre de 2021

Según publica El Parlamentario, la reapertura de las puertas del recinto de la Cámara baja se dio este martes a las 11.44, a casi tres meses de la última reunión, que tuvo lugar el 8 de julio pasado, con la presencia del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien brindó en aquella oportunidad su último informe ante el Congreso de la Nación.

Sin embargo, ya sin chances de alcanzar el quórum buscado, a casi 45 minutos del horario de la convocatoria, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, dio por caída la sesión cuando estaban presentes 122 diputados y faltaban siete para completar el número necesario.

La vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, se disculpó con los familiares y amigos que habían acompañado a los diputados que deberían haber jurado este martes y le pidió al presidente de la Cámara tomar lista de manera verbal para que se conociera quiénes eran los diputados que se encontraban presentes para tratar los proyectos del temario. "Que quede en claro quiénes estamos sentados hoy acá queriendo tratar estas leyes y quiénes están escondidos detrás de las cortinas”, aseguró.

El trámite se extendió por casi media hora, al cabo del cual la sesión siguió desarrollándose en minoría.

Por su parte, Karina Banfi, diputada nacional por Juntos por el Cambio, aseguró a CNN Radio que el oficialismo, "que citó a esta sesión especial, no alcanzó el quorum, que es algo que tienen que garantizar ellos; no es una responsabilidad de la oposición, que es minoría, cuando ellos están presentando un temario cerrado que no quisieron abrir. El kirchnerismo no consiguió reunir a sus propios miembros", remarcó, al tiempo que sostuvo que se trata de "un acto de responsabilidad, cuando uno convoca a una sesión especial, contemplar los acuerdos a través de un temario. Si no, lo que buscan es que seamos escribanía y votemos lo que ellos quieren, mientras hay otros temas que también son indispensables", concluyó.

