Fuerte cruce entre Romina Manguel y Bertie Benegas Lynch en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados

La periodista Romina Manguel y el diputado de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch se cruzaron hoy en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

Manguel acudió a la comisión para denunciar acciones del actual Gobierno que coartan la libertad de los periodistas. Además cuestionó a los trolls libertarios en redes sociales y se mostró preocupada por la posibilidad de que formen parte de una estrategia del Gobierno.

Dijo que la preocupa “mucho” si hay una decisión “coordinada y consensuada desde las altas esferas del poder” para ir contra determinadas personas que ejercen la profesión.

Manguel hizo referencia a una entrevista que le hizo a Benegas Lynch, que tuvo consecuencias poco felices.

“Perdón, Bertie, pero fue un hecho muy público y quiero referirme a ese ejemplo. Bertie me dio una entrevista generosamente, estuvimos más de una hora conversando, le pregunté si había pedido permiso porque sé que no soy de las favoritas de este gobierno y tampoco lo quiero ser, pero me dijo que no, que elegía libremente su agenda. Tuvimos una buena conversación”, comentó Manguel.

Esa entrevista desató polémica porque el diputado cuestionó la escolaridad obligatoria y argumentó que el Estado no puede decidir si un chico va o no a la escuela y que esa debe ser una decisión exclusiva de los padres.

“El Presidente se enojó mucho por la escalada que tuvo y salió a denigrarme, desprestigiarme, y decir algo que me preocupó cuando dijo que soy una periodista que busca destruir el espacio”, señaló Manguel. Y agregó que vivió “situaciones complicadas” en la vía pública con personas que la interpelaron.

Luego de la exposición de la periodista, Benegas Lynch la acusó de no tener “honestidad intelectual” y de haber tergiversado sus declaraciones.

El diputado insistió en que en redes sociales realizan recortes de entrevistas, que perjudican al entrevistado. “Ya tuviste Manguel esa semana de protagonismo, cortala”, concluyó.

“No pretendía participar, se me alude. No pretendía que Romina venga a pedir disculpas por lo que me hizo, pero tampoco volver a instalar el tema, que no tengo la menor intención. Solo decir que no voy más al programa de Romina Manguel”, sostuvo el diputado oficialista.

La presidenta de la comisión, Emilia Orozco, intervino pidiendo a todos los presentes no levantar el tono de voz y mantener el orden. Manguel retomó la palabra y señaló la “falta de respeto” por parte del diputado libertario y la presidenta Orozco dio por finalizado el cruce.

Manguel acudió con otros colegas a exponer en la comisión.

La periodista María O'Donell fue otra de las expositoras. Denunció un clima “muy hostil” de parte del Ejecutivo y al igual que Manguel hizo referencia a indicaciones a funcionarios y dirigentes oficialistas para no dar notas a los críticos de la gestión.

“Es un comportamiento, cuando el Presidente arranca viene atrás toda una gran cantidad de trolls o de funcionarios públicos… Personalmente celebro que los periodistas no vivimos en una torre de cristal, que el discurso sea horizontal, no tengo problemas con perder el monopolio de la palabra, pero eso no es lo que está en discusión”, se lamentó.

Alfredo Casero también expuso en la comisión de Diputados. “La gente ya no les cree. Tienen la obligación de cambiar”, expresó el actor que también defendió a Milei y su uso de redes sociales.

