Fuerza Patria: Kicillof se llevó la promesa de los intendentes de militar la campaña contra Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunió este viernes a todos los movimientos que integran Fuerza Patria para un encuentro político en Ensenada, donde hubo mensaje de unidad y promesa de los 82 intendentes peronistas de “militar” la campaña contra Javier Milei.

“Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente y demostrar una vez más que el peronismo está de pie”, arengó Kicillof en una reunión que duró más de dos horas en el camping del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes partidarias que asistieron al mitín, los jefes comunales se comprometieron a “ponerle el cuerpo a la elección de cara al 26 de octubre, militar la boleta y meter la mayor cantidad de diputados nacionales que se pueda”.

Si bien no estuvieron presentes los socios mayoritarios de Fuerza Patria, Sergio Massa (Frente Renovador) y Máximo Kirchner (La Cámpora), desde el entorno del exintendente de Tigre indicaron a NA que se encontraba “de viaje por cuestiones laborales”, mientras que el titular del PJ bonaerense se ausentó por “razones personales”.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir esta agencia, hubo “algunas menciones” con relación a las turbulencias económicas que atraviesa el gobierno de Milei, con la suba del dólar oficial y el Riesgo País, aunque el cónclave partidario se centró en cuestiones de índole política.

