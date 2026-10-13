El Gobierno admite una caída de la actividad por culpa del “shock externo” y apuesta a una recuperación en 2027

El Gobierno empieza a reconocer que la recuperación económica no avanza al ritmo que esperaba, pero insiste en que las dificultades responden principalmente a factores externos y que las condiciones están dadas para una mejora durante 2027. En una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que la economía argentina volvió a mostrar señales de retroceso y que las expectativas de crecimiento debieron moderarse, aunque defendió el programa de estabilización de Javier Milei y aseguró que sus resultados terminarán reflejándose en los bolsillos de los argentinos.

“La realidad es que el último trimestre fue negativo. La situación global no es buena. Esto ha impactado negativamente en muchas economías y también en Argentina”, reconoció Ravier, que buscó explicar la desaceleración a partir de lo que describió como un “shock externo” provocado por la guerra en Medio Oriente, el aumento del precio del petróleo y las tasas de interés en Estados Unidos. El diagnóstico llegó en medio de las revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El vocero sostuvo que el escenario internacional está afectando particularmente a los países emergentes y admitió que las expectativas del propio Gobierno deberán ajustarse. “La Argentina en el año 2026 va a mostrar un crecimiento más leve del que nos gustaría y más leve del que proyectábamos y del que proyectaban los analistas y organismos internacionales”, afirmó. Sin embargo, insistió en que el año terminará con un saldo positivo y que la economía se encuentra en mejores condiciones para resistir las turbulencias externas que en otras etapas de su historia.

La explicación oficial volvió a colocar el origen de las dificultades fuera de las fronteras argentinas. Ravier no profundizó en los efectos que las decisiones económicas del Gobierno pudieron tener sobre el consumo, los ingresos o la actividad, y prefirió destacar la solidez macroeconómica alcanzada durante la gestión libertaria. “Nos encantaría crecer más rápido”, concedió.

En ese contexto, el funcionario también admitió la distancia que existe entre los indicadores que reivindica la Casa Rosada y la percepción cotidiana de una parte de la sociedad. “No sé si toda la gente en Argentina lo llega a ver”, señaló sobre las consecuencias del escenario internacional.

Pese a ese panorama, Ravier volvió a proyectar el horizonte de recuperación hacia el próximo año. “Somos optimistas que de acá al 2027 la Argentina va a ir estando un poquito mejor. La gente lo va a ir sintiendo en su bolsillo en el día a día”, prometió. Según su interpretación, el crecimiento que impulsa el Gobierno se apoya en el dinamismo exportador, la apertura comercial y la desregulación, a diferencia de lo que definió como los estímulos artificiales a la demanda aplicados por administraciones anteriores.

La defensa del rumbo económico también estuvo atravesada por el último dato de inflación. Ravier celebró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicara en 1,9% y lo contrastó con el 25% mensual registrado en diciembre de 2023. “Claramente la tendencia de aquel 25%, después había bajado a 12, a 8, 4, 2, que hoy estemos abajo del 2% creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, sostuvo.

La conferencia se produjo además en medio de las conversaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Ravier encuadró las revisiones a la baja de los pronósticos económicos dentro de un fenómeno internacional más amplio y buscó despejar la posibilidad de que la desaceleración altere las perspectivas de mediano plazo del programa libertario.

Para el Gobierno, la otra garantía de estabilidad no está solamente en la economía, sino también en el Congreso. Ravier sostuvo que la victoria legislativa de octubre de 2025 modificó la relación de fuerzas parlamentarias y redujo la capacidad de la oposición para impulsar leyes que comprometan el equilibrio fiscal. “El kirchnerismo va a querer romper todo lo que pueda el modelo económico de Javier Milei”, advirtió, al mencionar entre las iniciativas opositoras los intentos de avanzar contra el DNU 70/2023.

“La gente ya eligió otra cosa. Y no es que va a elegir en el 2027 otra cosa. Ya eligió en el 2025 otra cosa”, afirmó. Según explicó, la nueva composición de ambas cámaras le permite al Presidente confiar en que sus vetos no volverán a ser revertidos como ocurrió durante el año pasado.

La defensa del equilibrio fiscal también apareció cuando Ravier fue consultado por las “40 leyes” que, según Milei, el Congreso anterior había aprobado para perjudicar al Gobierno. El vocero no pudo identificar cuáles eran. “No tengo el listado acá ni tampoco puedo recurrir tanto a la memoria de cuántas leyes o cuáles fueron”, reconoció. Mencionó, entre los ejemplos, la Ley de Financiamiento Universitario y volvió a responsabilizar a la oposición por el deterioro de algunas variables económicas durante 2025. “Todavía estamos pagando los resultados de esa irresponsabilidad fiscal de ese Congreso”, sostuvo.

La discusión universitaria ocupó otro tramo de la conferencia, en la previa de una nueva movilización en reclamo de financiamiento que tendrá lugar el próximo jueves. Ravier aseguró que el Gobierno respeta la libertad de expresión y pidió que la protesta sea pacífica, pero también apuntó contra los medios de comunicación por la manera en que informan sobre el conflicto. “Pedimos también que nos den una mano desde el periodismo”, reclamó, antes de cuestionar las versiones que presentan al Ejecutivo como contrario a las universidades públicas o dispuesto a incumplir la legislación vigente.

El vocero defendió los aumentos salariales anunciados para los docentes universitarios, reivindicó las negociaciones encabezadas por Sandra Pettovello y sostuvo que cualquier mejora presupuestaria deberá financiarse mediante reasignaciones de partidas. Pero fue más allá: puso en duda las motivaciones de quienes se movilizan y acusó al kirchnerismo de haber provocado un deterioro profundo del sistema educativo. “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación?”, preguntó.

En el terreno legislativo, el vocero ratificó que la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúa entre las prioridades del oficialismo. “Se está trabajando para ello, se está dialogando para ello y somos optimistas de que va a ocurrir”, afirmó. No obstante, evitó precisar si el proyecto será tratado antes o después del Presupuesto 2027, o si podría quedar para sesiones extraordinarias. Según explicó, esa definición corresponde a la mesa política del Gobierno, que volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada después de una semana sin encuentros.

Otro tema que también tuvo su lugar fue la política internacional. Ravier ratificó el respaldo explícito de Milei a Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses y a Flávio Bolsonaro en Brasil. Sobre este último país, cuestionó el momento de una actuación judicial vinculada con el hermano del candidato, aunque aclaró que el Gobierno no pretende intervenir en cuestiones de la Justicia brasileña. “Somos optimistas para el ballotage”, aseguró.

Finalmente, confirmó que acompañará al Presidente durante su próximo viaje a Madrid, previsto para la semana que viene, aunque no adelantó detalles de la agenda. Milei partirá esta noche hacia Estados Unidos, en una nueva gira internacional que volverá a alejarlo de Buenos Aires mientras su equipo político intenta ordenar las negociaciones legislativas.

PL/CRM