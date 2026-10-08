Milei se atribuye el giro a la derecha de la región, pero Bolsonaro amenaza su lugar de “niño mimado”

“Tengo un jefe que de la nada llegó a Presidente de la Nación, y en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero. Todo muy normal. ¿Quién no podría haber hecho lo mismo, no?”. El mensaje que Luis “Toto” Caputo publicó este miércoles en X podría pasar por otra muestra de los elogios que el ministro de Economía suele dedicarle a Javier Milei. Pero esta vez dice bastante más sobre el clima que se instaló en la Casa Rosada después de la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas: el Gobierno ya no sólo reivindica al libertario como protagonista de un giro regional hacia la derecha, sino que empieza a atribuirle una influencia directa sobre ese movimiento.

Milei compró esa lectura antes que nadie. Llegó exultante a la reunión de Gabinete del lunes, donde definió el resultado brasileño como “un gran triunfo”, y convirtió la elección del país vecino en una nueva confirmación de la denominada “ola azul” que la Casa Rosada viene siguiendo elección tras elección.

El canciller Pablo Quirno ya había ensayado una interpretación parecida el domingo, cuando sostuvo que durante los últimos diez meses se habían celebrado siete elecciones en la región y destacó los resultados obtenidos por candidatos respaldados por Milei. El Gobierno busca construir así una secuencia continental en la que cada victoria de un dirigente ideológicamente cercano funciona también como una ratificación de la influencia internacional del Presidente argentino.

La elección brasileña terminó de alimentar esa narrativa. La Casa Rosada recuerda especialmente el viaje que Milei realizó en julio para respaldar a Bolsonaro cuando el escenario electoral aparecía más adverso. El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió sobre ese episodio esta semana y vinculó explícitamente aquel apoyo con el resultado de la primera vuelta. “En un momento en el que las encuestas le daban derrota a Bolsonaro, el Presidente viajó, brindó su apoyo y el resultado fue el que todos conocen”, sostuvo, antes de expresar el “deseo” y el “anhelo” de que Brasil también elija “las ideas de la libertad”.

El entusiasmo, sin embargo, convive puertas adentro con algunas dudas sobre lo que podría ocurrir si Bolsonaro finalmente se impone en el ballotage. No faltan voces oficiales que advierten, todavía en tono de especulación, que una victoria brasileña podría modificar también el equilibrio dentro de esa constelación de derechas que hoy tiene a Milei como uno de sus protagonistas más visibles. Brasil juega en otra escala por tamaño, peso económico y gravitación regional, y un Bolsonaro instalado en el Palacio del Planalto tendría inevitablemente una plataforma distinta a la que ofrece la Presidencia argentina.

La preocupación, expresada en términos bastante menos diplomáticos por algunos integrantes del oficialismo, es que Milei deje de ser el “niño mimado” de la nueva derecha latinoamericana. La paradoja empieza a asomar detrás de los festejos: el mismo triunfo que la Casa Rosada presenta como una confirmación del liderazgo regional del argentino podría terminar alumbrando a un competidor con mayor peso específico para ocupar ese lugar. Milei quiere que la ola siga creciendo, aunque eso también implique empezar a discutir quién la conduce.

De Washington a Madrid

Las próximas dos escalas presidenciales parecen hechas a medida para volver a mostrarlo en el escenario global. La primera será nuevamente Estados Unidos. Milei viajará la semana próxima a Washington y el miércoles 14 participará como invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, que se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium. La actividad es impulsada por Latino Wall Street y reunirá a dirigentes, empresarios e integrantes del universo conservador estadounidense y latinoamericano. Entre los invitados aparecen Matt y Mercedes Schlapp, referentes de la CPAC, y Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El jueves 15, la agenda continuará con una reunión con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei tiene previsto pronunciar un discurso ante empresarios. También aparece entre las posibilidades una actividad en la embajada argentina en Washington vinculada con la lucha contra el antisemitismo, aunque esa escala todavía no estaba confirmada.

Será otro regreso a Estados Unidos apenas semanas después de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Aquella visita no incluyó una bilateral con Trump, aunque Milei sí mantuvo contactos con integrantes de su administración. La nueva escala vuelve a mostrar hasta qué punto Washington se convirtió en una parada recurrente de la diplomacia presidencial argentina.

Esta vez, además, el viaje quedará enmarcado por el calendario político estadounidense. Las elecciones de medio término se celebrarán pocas semanas después y Milei volverá a presentarse ante un auditorio ideológicamente cercano al trumpismo. Más que una bilateral clásica entre Estados, la escena que busca cultivar el Presidente es la de una comunidad política transnacional en la que pretende jugar como referente latinoamericano.

Después de regresar de Washington, Milei tiene previsto volver a viajar el 19 de octubre, esta vez rumbo a España. El desplazamiento ya estaba planificado antes del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, pero el nuevo calendario español terminó otorgándole una dimensión política adicional. El escenario español fue, de hecho, uno de los asuntos que se analizaron durante la reunión de gabinete del lunes pasado en la Casa Rosada, donde el Presidente repasó la convocatoria anticipada a las urnas y confirmó ante sus ministros las fechas de su próximo desembarco en Madrid.

Allí tiene prevista, entre otras actividades, una participación vinculada con el economista liberal Jesús Huerta de Soto. La visita se producirá en plena campaña para las elecciones anticipadas del 29 de noviembre y volverá a colocar a Milei cerca del universo político de Vox y Santiago Abascal, con quien mantiene una relación estrecha desde antes de llegar a la Presidencia. Después de celebrar el resultado brasileño, Milei también tiene motivos para seguir de cerca lo que ocurre del otro lado del Atlántico.

PL/MG