El Gobierno confirmó que si Aerolíneas “no se privatiza, se cierra” y el final del “monopolio de Intercargo”

Mientras los gremios aeronáuticos preparan la reunión de este viernes en la sede de Aerolíneas Argentinas con el fin de reiniciar las negociaciones salariales interrumpidas luego de las sucesivas medidas de fuerza, el secretario de Transporte de la nación, Franco Mogetta, anticipó que el Gobierno está decidido a privatizar la empresa de bandera: “Vamos a ir por la privatización y, si no se da, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado US$8.000 millones al Estado”, anunció el funcionario.

Horas atrás, la gestión Milei había anunciado en conferencia de prensa, a través de su vocero Manuel Adorni, que impulsará la desregulación del servicio de rampas en los aeropuertos para “terminar con el monopolio” de la empresa Intercargo, en medio del conflicto por las asambleas de trabajadores que ocasionaron demoras en los vuelos. “Es un paso más para sepultar el terrorismo sindical”, dijo.

Además, anticipó que habilitará a las fuerzas de seguridad para “explotar” en casos de emergencia y “de manera temporal y excepcional”, los “servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general” en los aeropuertos.

La medida se aplicará para que “ningún terrorista sindical tome de rehén a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos, o negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros”, indicó Adorni, acompañado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y Mogetta.

Por su parte, el titular de APA, Edgardo Llano, desmintió este viernes las acusaciones del Gobierno y aseguró que Patricia Bullrich “miente” y negó que haya habido pasajeros “secuestrados” dentro de los aviones. “Es una mentira de la ministra. En ningún momento hubo pasajeros detenidos ni nada de eso. Sólo retuvimos el equipaje. Y ayer no hubo medidas de fuerzas, eso también es mentira de Bullrich”, dijo el sindicalista en declaraciones a Radio con Vos.

Asimismo, el titular de transporte dio detalles del plan del Gobierno para avanzar en la privatización de Aerolíneas: “Hoy es un día importante porque puede ser la bisagra para saber si Aerolíneas transita el camino a la privatización ordenada, con los gremios sentados en la mesa de diálogo, para poder tratar las cuestiones convencionales o damos inicio al camino del fin de la compañía, del cierre de la compañía”, dijo Mogetta en declaraciones a radio Continental.

En tanto, confirmó que Intercargo ya está “en el proceso de privatización. Es una de las empresas que ha quedado en el listado y en cuanto sea posible de acuerdo a las propuestas que tengamos lo vamos a llevar a cabo”, dijo en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, el funcionario anticipó que en la reunión de las próximas horas, espera que los representantes gremiales presenten “un plan de trabajo” y después la compañía analizará si esa idea es viable. “En el caso que no lo sea, se hará un procedimiento preventivo de crisis, que es la medida que tenemos que tomar por la responsabilidad que nos cabe, porque es una compañía que no se puede cerrar de un día para el otro, porque hay personas que ya han sacado pasajes y deben viajar en los próximos meses”, detalló el responsable de Transporte.

Una reunión clave

Los gremios aeronáuticos concurrirán esta tarde a la sede de Aerolíneas Argentinas con el fin de reiniciar las negociaciones salariales interrumpidas luego de las sucesivas medidas de fuerza.

Están convocados la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), esta última protagonista de las últimas horas a partir de las medidas de fuerza de los trabajadores de Intercargo.

Las reuniones serán por separado, a las 14 será el turno de APLA, que conduce Pablo Biró; a las 15, el de AAA, dirigida por Juan Pablo Brey, y a las 16, APA.

Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, manifestó la “predisposición” del gremio a “dialogar”, luego que desde el Gobierno nacional se solicitara a los gremios una propuesta para trabajar sin medidas de fuerza.

De la misma manera, los pilotos nucleados en APLA, depusieron en las últimas horas el paro que venían llevando a cabo, consistente en la no concurrencia a los simuladores de Ezeiza para validar su habilitación, tras lo cual confirmaron su presencia en la reunión de hoy.

Los pilotos habían solicitado la reanudación de las negociaciones, pero desde Aerolíneas les dijeron que, mientras mantuvieran las medidas de fuerza, no habría diálogo posible, ante lo cual “cesaron temporalmente” la medida de protesta, según informaron.

Las negociaciones se reanudarán en el marco del conflicto con Intercargo, que si bien no afecta directamente a Aerolíneas Argentinas, porque tiene su propio servicio de Handilng, sin dudas tendrá influencia en las conversaciones, luego de las medidas gubernamentales que le quitaron el monopolio a la empresa encargada de los servicios de rampa en todo el país.

Tras las protestas de APA, liderada por Edgardo Llano, que afectaron a miles de pasajeros y provocaron la cancelación de vuelos y demoras, el Gobierno no solo desreguló el servicio de rampas, sino que además habilitó a las Fuerzas de Seguridad para que realicen las tareas de Intercargo si estos hacen paro.

En la reunión, además de las cuestiones salariales, se planteará la necesidad de la modificación de los convenios colectivos de trabajo, por lo que se presume que el encuentro será tenso y de final imprevisible, más aun teniendo en cuenta las últimas noticias que llegan desde Casa de Gobierno, en cuanto a que Milei está decidido a privatizar Aerolíneas o cerrarla.

Brey, Biró y Llano estuvieron reunidos anoche analizando la postura a tomar esta tarde, a sabiendas de que en el Gobierno están dispuestos a “ir al fondo” con sus decisiones.

Las fuerzas de seguridad podrán brindar servicios aeroportuarios y de rampa

El Gobierno nacional oficializó el anuncio formulado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cuanto a que las fuerzas de seguridad podrán prestar los servicios de rampa en los aeropuertos en caso de medidas de fuerza de los trabajadores de Intercargo.

Mediante la publicación hoy en el Boletin Oficial de la Resolución 49/2024, se habilitó “el proceso de otorgamiento de las autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general para que las fuerzas de seguridad o cualquier persona física o jurídica que reúna ciertos requisitos legales, técnicos y económicos pueda brindar el servicio”, indica un comunicado de Transporte.

Sostienen que, “esta medida, impulsada desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, resulta imperiosa en vista de los hechos acontecidos esta semana en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y hace aún más relevante el abordaje sistémico e integral de los servicios aeroportuarios de atención en tierra a las aeronaves y de rampa”.

Y remarcan que, “de esta manera, las fuerzas públicas podrán actuar de forma inmediata en situaciones de paros encubiertos o medidas de fuerza extorsivas que perjudiquen a los pasajeros y afecten el normal funcionamiento aeroportuario, llevando adelante de manera temporal y excepcional los servicios de rampa y aeroportuarios operacionales en beneficio de las líneas aéreas y de los pasajeros”.

En lo que va del año, Intercargo realizó 16 asambleas y 4 paros, con pasajeros varados arriba del avión o a la espera de su equipaje. “Con esta desregulación, las personas no podrán ser tomadas nuevamente de rehenes a causa de medidas gremiales ajenas a sus intereses”, afirma el comunicado oficial.

Agregan que, además, “al haberse desregulado totalmente los servicios operacionales y de rampa en los aeropuertos, todo operador privado que quiera brindar estos servicios y cumpla ciertos requisitos tendrá la libertad de hacerlo e Intercargo deberá competir como cualquier empresa. De esta forma, se incorporarán nuevos actores al mercado argentino para beneficio de los usuarios y pasajeros”.

Y explican que, “esta normativa también está enmarcada en el principio de Silencio Positivo con el objetivo de desburocratizar y agilizar las tramitaciones necesarias, es decir, que cumplido un cierto tiempo de iniciado el trámite, y habiéndose verificado el cumplimiento de todas las condiciones operativas, técnicas y de seguridad; la autorización será automática y tendrá una duración de 15 años con posibilidad de renovación”.

“El Gobierno Nacional, continúa avanzando en la desregulación del transporte aéreo, adecuando los servicios aeroportuarios a las dinámicas actuales del transporte aerocomercial y para comodidad de todos los argentinos”, concluye el comunicado.

