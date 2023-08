Habló Milei y dijo que con el FMI “no tendrá problemas” porque él plantea “un ajuste mucho más profundo”

Javier Milei aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no debería tener problemas” con su programa económico porque él plantea “un ajuste fiscal mucho más profundo” que el que propone el Gobierno. El líder de La Libertad Avanza habló esta mañana, en el día después de la PASO, en radio Continental. Es su primera entrevista luego del resultado que lo colocó como el candidato a presidente más votado y antes de que el dólar oficial pasara de $300 a $365. La depreciación del peso y más ajuste fiscal son dos de las condiciones que puso el FMI para girar la semana próxima los desembolsos para saldar los préstamos que dieron la CAF y Qatar para abonar, a su vez, al Fondo el préstamo récord que tomó Macri.

“El FMI no debería tener problemas con el programa que planteamos, que es un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean. Lo más importante es la convicción. Tenemos claro el diagnóstico”, remarcó el economista. En su plan de Gobierno, presentado días antes de las elecciones primarias, Milei adelantó que de asumir la Presidencia, su primera medida será reducir el Estado al mínimo. Eliminará todos los ministerio salvo el de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, “Infraestructura” (en referencia al de Obras Públicas). La “gran innovación” es la creación del ministerio de “Capital Humano”. El Ministerio de Capital Humano sería la suma de los actuales ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación.

Milei sostuvo que los problemas del Gobierno con el organismo internacional se debieron a que “nunca puso en orden las cuentas fiscales”. Agregó que “el miedo es una técnica muy utilizada por la política. Lo ha hecho el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Frente a la falta de propuestas e ideas recurren a meter miedo”, subrayó Milei.

Un economista “promercado”

El candidato se definió como “un economista promercado”. Dijo: “En realidad hay dos elementos que juegan de un modo contradictorio. Porque, por un lado, hay un resultado de una expresión promercado, la verdad es que muchos de los análisis que están dando vueltas son bastante precarios. Pero claro, lo que pasa es que muchos de los analistas internacionales se nutren de lo que dicen analistas locales que además juegan políticamente. Entonces, imagináte que las cosas que le dicen de mí no son nada positivas y llegan a una contradicción en los términos porque, ¿Qué mejor para el mercado que un economista promercado?”, dijo Milei.

La parte negativa, explicó Milei, es que es que el resultado fue tan malo para el Frente de Todos (N. de la R.: en referencia a Unión por la Patria) que “complica el poder para el ministro de Economía, Sergio Massa”. La consecuencia es que “si se derrumba la demanda de dinero, termina directamente con una hiperinflación”. Sobre la interna que atañe a Juntos por el Cambio, que consagró a Patricia Bullrich, opinó que “es un alivio para los argentinos que alguien tan siniestro haya perdido”, por Horacio Rodríguez Larreta“.

En cuanto a la economía, la fórmula de Milei es “Estado limitado, comercio libre y respeto a la propiedad privada”. Hay un paso a paso. Luego de achicar el Estado, irán por la reducción de gastos que representen el 15% del PBI. Sigue la eliminación del 90% de los impuestos actuales. Según el cálculo de La Libertad Avanza, los impuestos equivalen al 2% del PBI. Viene después una reforma del sistema laboral. No indica cómo, pero sí asegura que los 8 millones de argentinos que “están fuera del sistema” (no indica si son trabajadores no registrados o desempleados) puedan incorporarse.

Esa serie de reformas habilitarán una apertura económica “a la chilena”. Dice el Plan: “La apertura comercial les abrirá un mercado de 8 mil millones de personas a nuestras empresas para que vendan sus productos y al mismo tiempo le permitirá a los argentinos comprar productos de cualquier parte del mundo de manera libre y sin pedirle permiso a un burócrata”.

Macri le mandó un mensaje y con Bullrich es “difícil reconstruir el vínculo”

En la entrevista, Milei destacó que con Macri tienen “un excelente vínculo” y que fue el único que le “mandó un mensaje” para felicitarlo. Dijo que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich -su principal competidora en las presidenciales de octubre- fue parte de “las operaciones” que le “han realizado en el último tiempo”. Avisó el candidato de La Libertad Avanza: “Es muy difícil reconstruir el vínculo, cuando se me calumnió y se ensució, es difícil volver atrás”, remarcó respecto a su relación con Bullrich.

Milei se impuso en las primarias como el candidato presidencial más votado con el 30,28% de los sufragios. En su corta carrera política, hizo una gran elección. Ganó en 16 de 24 distritos y, según su pronóstico, podría alcanzar 7 bancas en el Senado y 35 en Diputados. Su candidata a gobernadora en la Provincia quedó tercera: 23,7%. Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño, obtuve el 13% y se ubicó tercero. Con más de 97% escrutado, las tres principales ofertas quedaron comprendidas en un rango ajustado. Se dio entonces, el escenario previsto de tres tercios, pese a que las encuestas habían señalado un declive del postulante extremista en el último mes.

VDM con información de Télam y NA.