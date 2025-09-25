Insumisos: El primer festival brainstorming en Buenos Aires 

Pablo Avelluto, ex Ministro de Cultura de la Nación, los periodistas Diego Iglesias, Déborah de Urieta, Nacho Girón, y Juan Luis González –autor de “El Loco”–, y el emprendedor Santiago Siri son algunos de los nombres que este sábado serán parte del Festival Insumisos, un encuentro cultural, social y político no partidario.

Insumisos es el nombre informal de un colectivo activo, organizado y con presencia en redes sociales, como Instagram: @somosinsumisos. Es un proyecto que no se resigna a la resistencia ni a la protesta simbólica, dicen sus organizadores, quienes invitan “a deliberar y actuar sin trincheras ni polarización”, animando a pensar colectivamente preguntas y respuestas que incomodan al combinar exposiciones y seis paneles de debate organizados en tres bloques a lo largo de la tarde y la noche.

El evento –con entrada gratuita y cupos limitados– será el sábado 27 de septiembre en la Ricardo Rojas 446, un antiguo convento de seminaristas de la Basílica del Santísimo Sacramento en el barrio porteño de Retiro. Y el horario: desde las 17 hasta las 00:30. Contará con la participación de más de 25 líderes de opinión (académicos, periodistas, influencers y referentes de la sociedad civil) como el referente de Jóvenes por el Clima, Bruno Rodríguez; la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional de Argentina, Mariela Bielski; y el Director Ejecutivo de la fundación sin fines de lucro TECHO Argentina, Juan Ignacio Maquieyra, la socióloga y escritora Sol Montero, o el historiador Roy Hora, entre otros. Además, habrá una actividad artística con Gabriel Altamirano y el colectivo de collage SELP, música en vivo con DJ set y una experiencia sonora inmersiva.

“Aspiramos a que sea el inicio de un recorrido sostenido que genere diálogos y reconstruya vínculos sociales, fomentando la participación y la escucha”, dijeron a este medio desde la organización.

Podés sacar tus entradas a través del siguiente link: http://tinyurl.com/EntradasFestivalInsumisos