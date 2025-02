Javier Milei y los armadores de $LIBRA fueron denunciados en Estados Unidos

El escándalo generado por la promoción de Javier Milei de una criptomoneda que se desplomó y dejó un tendal de estafados por cerca de US$100 millones tendrá también un capítulo en el país que gobierna Donald Trump. La primera denuncia llegó al Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), presentada por un estudio jurídico argentino.

Según reveló Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la denuncia fue radicada por el estudio argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados. También fue notificada la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).

El llamado “reporte de operaciones criminales” señaló directamente el rol que asumió el presidente Javier Milei e involucró también al estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Los denunciantes consideraron que si bien representan “mayormente” a inversores argentinos, están al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Además de este punto, el estudio jurídico Moyano & Asociados consignó múltiples datos que confirmarían la pertinencia de avanzar con el proceso en Estados Unidos. Por ejemplo, que la plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol” está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.

Quiénes son las personas clave detrás de $LIBRA

◾Julian Peh

Es el CEO y fundador de Kip Protocol, una empresa basada en Singapur de Web3 que provee una “capa base” sobre la que se construyen modelos de Inteligencia Artificial y se transaccionan criptomonedas, entre otras cosas.

Peh se reunió con Milei el 19 de octubre en el Hotel Libertador, en un evento sobre “tecnologías disruptivas” llamado Tech Forum. Allí, según un comunicado de la Oficina de la Presidencia, Peh le comentó al Presidente “la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado ”Viva la Libertad“ para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain”. De ese encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el emprendedor Mauricio Novelli.

En una publicación en X luego del lanzamiento de $LIBRA, Kip Protocol mencionó que Milei “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”.

Sin embargo, al día siguiente la empresa de Peh se desligó del proyecto. Si bien admitieron haber sido invitados “después del lanzamiento para gestionar/ supervisar la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para las iniciativas de IA”, la empresa sostuvo que el lanzamiento del token y la creación de mercado fueron gestionados en su totalidad por Kelsier Ventures.

◾Hayden Mark Davis

Es el CEO de Kelsier Ventures. En un video publicado el sábado, Davis aseguró ser “asesor” de Milei y dejó claro que hubo una planificación previa al lanzamiento en conjunto con el equipo del Presidente, al que responsabilizó por la pulverización de la moneda.

“A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas”, aseguró. De este modo, Davis confirmó la existencia de un acuerdo con el Gobierno previo a la publicación que hizo el Presidente en sus redes y que luego borró alegando no estar “interiorizado de los pormenores del proyecto”.

Davis también dijo que le inyectará nuevamente liquidez al token. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei”, señaló.

Davis se reunió con Karina Milei en la Casa Rosada en julio de 2024. Los dos se reunieron con el Presidente el 30 de enero. Tanto en las reuniones de Peh y Davis con los Milei, estuvo presente Novelli.

◾Mauricio Novelli

Se presenta como un joven “trader profesional” y tiene una escuela de inversores llamada NW Professional Traders. Se reunió con Milei en la Casa Rosada el 20 de septiembre del año pasado y fue él quien facilitó los encuentros de Milei con Peh y Davis. De hecho, el encuentro con el CEO de Kip Protocol se dio en el Tech Forum, un evento sobre “tecnologías disruptivas” organizado por el propio Novelli en el Hotel Libertador, lugar que funcionó de búnker electoral del ahora presidente.

Milei promocionó la escuela de Novelli, que llamó una solución para “el déficit en educación financiera en los países latinoamericanos”.

Además del Presidente, también fueron oradores del evento el jefe de asesores presidenciales Demian Reidel y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Según el empresario Charles Hoskinson, fundador de Cardano, en este evento le pidieron dinero a cambio de organizarle una reunión privada con el mandatario y para que “pasen cosas mágicas”. Como se negó -porque consideró que violaba la ley que penaliza en Estados Unidos las prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés)- le indicaron que sólo tendría la oportunidad de saludarlo y sacarse una foto grupal.

El socio de Novelli en Tech Forum es Manuel Terrones Godoy, un youtuber que promociona juegos NFT. Según contó en una entrevista a Forbes, a los 27 años abandonó la carrera de ingeniería para dedicarse full time a ser gamer. “Cuando conté que iba a dejar la facultad y mi trabajo para ser youtuber, nadie entendía nada. Pensaban que estaba dejando todo por un jueguito”, dijo a la revista.

Finalmente, el exchange de criptomonedas Ripio facilitó la compra de $LIBRA en su app. En un comunicado, dijeron que el token promocionado por el presidente estaba en “Playground” (Patio de recreo), “la sección de nuestra app destinada a memecoins y experimentos del ecosistema cripto. A diferencia de las principales criptomonedas estos tokens tienen un comportamiento híper volátil, su ciclo puede durar pocas horas e incluso minutos”, advirtieron.

“La decisión de comprar $LIBRA, $TRUMP o cualquiera de los cientos de memecoins disponibles en esta sección, implica riesgos de pérdida significativos”, agregaron. “El anuncio de un proyecto cripto de parte del Presidente fue sin dudas una manifestación relevante para el ecosistema. Sobre esa información pública, habilitar el token en un entorno experimental es una manera razonable de ampliar la libertad de elección para nuestros usuarios”.

