Unos de los creadores de $LIBRA habló de un plan orquestado con Milei, que impulsó una investigación para intentar despegarse

El estadounidense Hayden Mark Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, la criptomoneda que Javier Milei promocionó en sus redes sociales el viernes por la noche y terminó con un desplome abrupto y la pérdida de millones de dólares por parte de los inversores, habló el sábado a la noche mediante un video. Aseguró ser “asesor” de Milei y dejó claro que hubo una planificación previa al lanzamiento en conjunto con el equipo del Presidente, al que responsabilizó por la pulverización de la moneda.

“A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas”, aseguró. De este modo, Davis confirmó la existencia de un acuerdo con el Gobierno previo a la publicación que hizo el Presidente en sus redes y que luego borró alegando no estar “interiorizado de los pormenores del proyecto”.

Davis también dijo que le inyectará nuevamente liquidez al token. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei”, señaló.

Davis se había reunido con el mandatario argentino el 30 de enero pasado en Casa Rosada. Antes, en octubre de 2024, Milei había conocido al otro eslabón de la cadena: el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh, en el evento Tech Forum LATAM. Luego de la promoción de Milei y del derrumbe de $LIBRA, Peh apuntó a Davis, que salió a defenderse y plantear su versión de los hechos.

“Como asesor de lanzamiento del proyecto Libra Token, quiero aclarar aspectos clave del lanzamiento y abordar los desarrollos recientes sobre la participación de Javier Milei y su posterior retiro de apoyo. Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram”, resaltó Davis.

En un mensaje que publicó en forma de comunicado y también en video, enfatizó: “Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría durante todo el proceso. Dado mi papel como asesor, mi principal responsabilidad era garantizar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y un fondo de reserva sólido para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor hubo muchos factores que estuvieron fuera de mi control”.

“A pesar de compromisos previos, Milei y su equipo revirtieron inesperadamente su posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones en redes sociales que lo respaldaban. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas”, resaltó el traider en la cuenta @KelsierVentures.

“Para mi sorpresa, Milei publicó posteriormente una declaración indicando que su retiro se debía a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, calificándolos de estafadores. Rechazo categóricamente esta afirmación y quiero enfatizar que Julian Peh, fundador de KIP Network y principal patrocinador de Libra Token, es completamente inocente de cualquier acto indebido. Solo puedo asumir que los asociados de Milei intentaron desviar la culpa hacia Julian para protegerse de la rendición de cuentas”, enfatizó.

Davis aseguró que “es crucial reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo público”. “Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que habían comprado el token confiando en su respaldo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas, lo que exacerbó aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token”, explicó en el mensaje.

Además, detalló que tuvo el papel de “garantizar la liquidez del proyecto” y afirmó que aún mantiene “el control sobre todos los fondos de tarifas y de tesorería”. “Quiero dejar inequívocamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal. Como custodio —no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei ni al equipo de KIP. En cambio, después de consultar con expertos, propongo reinvertir el 100% de los fondos bajo mi control, hasta $100 millones, nuevamente en Libra Token y quemar toda la oferta comprada. A menos que se presente una alternativa más viable, tengo la intención de ejecutar este plan dentro de las próximas 48 horas. Sigo comprometido con la transparencia y continuaré proporcionando actualizaciones a medida que se desarrolle la situación”, agregó.

El Gobierno se investigará a sí mismo

Frente al escándalo, que generó cuestionamientos en todo el arco político y disparó incluso pedidos de juicio político, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial. Detalló los encuentros previos que Milei mantuvo con los desarrolladores del proyecto $LIBRA y anunció una serie de medidas para el “esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias”. Según el comunicado, el Gobierno Nacional implementará dos acciones:

Intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) para, según aseguraron, que analice si hubo alguna conducta impropia por parte de funcionarios del Gobierno, incluyendo la del Presidente. Creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) bajo la órbita de la Presidencia, integrada por representantes de organismos especializados en criptoactivos, actividades financieras y prevención de lavado de activos.

El comunicado completo de la Oficina del Presidente

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain.

De ese encuentro, que fue debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese marco, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto.

Finalmente, en el día de ayer, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación.

En virtud de los hechos, el Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente.

Por otro lado, el Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación.

Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito.

El Presidente Milei, que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias.

AB/MT