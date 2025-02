Denuncias, un pedido de juicio político y miles de estafados: las reacciones a $LIBRA, la cripto promocionada por Milei

Políticos opositores, miembros de la comunidad cripto e inversores estafados criticaron al presidente Javier Milei luego de que promocionara un activo digital que perdió casi todo su valor en cuestión de minutos.

Luego de un post en la red social X del Presidente alentando a usuarios a invertir en un token llamado $LIBRA, cerca de 40.000 personas invirtieron millones de dólares en pocas horas. Cerca de la 1 de la madrugada, el Presidente borró la publicación, dijo que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó “crypto estafador” a Milei, en tanto que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al Presidente de “motorizar un fraude”. “Milei tiene que explicar ante el país y ante la Justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició”, agregó el gobernador en un post en X.

El diputado socialista Esteban Paulon adelantó este sábado que impulsará un pedido de juicio político contra el Presidente. “Si el Congreso no encuentra pruebas o elementos para determinar que ha sido efectivamente una estafa y que no ha incurrido en ninguno de los delitos previstos en el Código Penal para estos casos, se lo dejará libre. Si no, se lo destituye: es un mecanismo de la democracia”, dijo el diputado a elDiarioAR. Según Paulon, “el pedido se presentaría con firmas de varios bloques”.

Para Paulon, el hecho fue “gravísimo” no solo por las cerca de 40.000 personas que perdieron su dinero, sino por el daño que podría significar contra la reputación del país. “¿Qué pasa con los mercados el lunes? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario?”, se preguntó Paulon. El diputado agregó que Milei no puede alegar que no conocía el proyecto, ya que el Presidente se había reunido con Julian Peh, CEO de KIP Protocol, la empresa que creó la criptomoneda.

“Con que haya una sola víctima en la República Argentina, él es responsable. No puede alegar que no sabía. Más en un tema donde ya es recurrente, ya tuvo que ver con la promoción de la estafa de CoinX”, agregó Paulon. En 2022, Milei ya había promocionado esta plataforma financiera, que incurrió en estafas por millones de pesos. Uno de sus fundadores fue detenido portando drogas y un arma.

Itai Hagman, diputado de Unión por la Patria, anunció en X que iniciará una acción colectiva con los damnificados. Hagman también considera que Milei fue partícipe necesario de una estafa, ya que antes de que el Presidente publicara el post en redes, “ya existían usuarios que habían comprado ese ‘token’, obviamente a centésimos de dólar, o menos. Tres personas concentraban el 70% de las tenencias. Y uno solo el 50%”.

Luego del post de X, miles de personas compraron el token y su precio subió exponencialmente. “Los que habían comprado cuando la moneda no pasaba los céntimos, de pronto eran propietarios de un activo por el que podían ganar varios millones de dólares. Y así fue. Satisfechos con la ganancia, los que habían 'entrado' primero deciden desprenderse de sus LIBRAs. Quienes compran en ese momento lo hacen a un precio alto, pensando que va a seguir subiendo pero eso nunca ocurre. El precio se desploma y deja a toda esta gente con un token sin valor”, explicó el diputado.

El investigador informático Maximiliano Firtman se expresó en la misma línea. Según él, se trató de algo “orquestado”. “La web del proyecto y la criptomoneda se crearon unas horas antes de la publicación, lo que marca una clara organización con día y hora en que el presidente tenía que publicarlo. No fue un mensaje que al pasar se publicó o que vio y le pareció interesante”, escribió en X.

El mundo cripto, en llamas

En grupos de WhatsApp libertarios, circulan mensajes de inversores preocupados, que describen síntomas físicos luego de que se enteraran que $LIBRA perdió todo su valor.

En redes, además, usuarios de todo el mundo arremetieron contra el Presidente luego de invertir en la cripto. “Estoy en quiebra, no tengo nada. Voy a encontrarlos, desarrolladores, me ruggearon y no tengo nada”, dijo en un video publicado en X el influencer estadounidense @ApeMP5 mientras arrojaba una botella contra la pared. El término “ruggear” hace referencia a “rug pull” (en español, “tirar de la alfombra”), el tipo de estafa que sería $LIBRA. Consiste en promocionar una cripto o un token, pedir inversiones para inflar artificialmente su valor de una cripto y así “capitalizarla”. Luego, los creadores de la cripto, que tienen la mayoría de las monedas, la venden y se descapitaliza y ésta pierde su valor.

Clemente, un influencer cripto chileno, dijo que invirtió mucho en $LIBRA tras la recomendación de Milei. “Pensé que era real. Nunca voy a volver a Argentina”, dijo en un video en X.

Pablo Sabbatella, investigador de seguridad en cripto, publicó: “Imaginate trabajar en un proyecto Crypto de verdad, luchando con regulaciones y organismos retrógrados, y ver que en menos de dos semanas el regulador (la CNV) absuelve a un estafador como Cositorto y el presidente de la Nación lance una memecoin”.

Julián Colombo, director general de la exchange de criptomonedas Bitso, dijo a elDiarioAR que $LIBRA, en el transcurso de tres horas, movió más de US$1000 millones y, de repente, desapareció. “Cuando uno hace un análisis, ve que una sola billetera tuvo una ganancia de más de 85 millones de dólares”, agregó.

“Nos duele que estos episodios lo único que hacen es que otra vez se hable de cripto como una estafa”, dijo. “Siempre tuvimos mucha expectativa desde que asumió el presidente Milei,” agregó. “Vimos que se reunió con referentes que no conocemos, que no sabemos de dónde salieron; nos encantaría que reciba a los representantes que estuvimos trabajando tanto tiempo en pos de [regular la industria]”, agregó.