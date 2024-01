Javier Milei confirmó que se mudará este lunes a la Quinta de Olivos y contó los motivos de su demora

El presidente Javier Milei tiene previsto mudarse a vivir a la Quinta de Olivos este lunes. Así lo confirmó el mandatario y líder de La Libertad Avanza (LLA) en declaraciones radiales este domingo. Además contó cuáles fueron las razones por las que demoró su mudanza.

“Mañana me instalo”, dijo a Radio Mitre. Allí pasará la mayor cantidad de su tiempo, pero aún no irán sus perros. “Lo que pasa es no se pueden mudar mis hijitos (como llama a sus canes) porque los mastines son muy grandes. Milton (uno de los perros) mide dos metros (parado) en dos patas y pesan 100 kilos y la casa para donde estén no es una construcción muy fuerte”, describió.

Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles “son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio”.

Finalmente prometió: “No voy a usar el helicóptero” presidencial y “voy a trabajar en Olivos”, aunque “voy a ir los martes y los jueves (a la Casa Rosada) para las reuniones de gabinete”.

AB