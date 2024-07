Javier Milei participará del acto central por el 30° aniversario del atentado a la AMIA

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, y un grupo de familiares de víctimas hablarán este jueves en el acto central por el 30° aniversario del atentado, que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertos y al menos 151 heridos. Está confirmado que participe el presidente Javier Milei, que estará con varios miembros de su gabinete, legisladores y otros políticos. También concurrirán los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el de Paraguay, Santiago Peña, acompañados de funcionarios de sus gobiernos.

El evento será conducido por Stefi Roitman, quien nació el día de la tragedia y fue elegida para simbolizar el paso del tiempo y lo que significan tres décadas de vida. La actriz y modelo viajará especialmente a la Argentina con este cometido. El momento musical estará a cargo de Axel.

Entre las delegaciones del exterior que llegaron a Buenos Aires para concurrir al acto se cuentan el Comité Judío Estadounidense (American Jewish Committee, AJC), la Liga Antidifamación del mismo país (Anti-Defamation League, ADL), el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, CRIF), el Centro para Israel y Asuntos Judíos de Canadá (The Centre for Israel and Jewish Affairs, CIJA), la Junta de Diputados de los Judíos Británicos (Board of Deputies of British Jews), el Concejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano (Executive Council of Australian Jewry), el Concejo Central de los Judíos de Alemania (Zentralrat der Juden in Deutschland), además de representantes de comunidades judías latinoamericanas y la embajadora de los Estados Unidos para Combatir el Antisemitismo, Deborah Lipstadt, y su adjunto, Aaron Keyak.

La causa judicial sigue sin experimentar novedades y lo más relevante fue la condena al Estado argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la demanda de Memoria Activa.

MM con información de la agencia AJN