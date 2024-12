Kicillof: “Si el Gobierno nacional quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas, la provincia de Buenos Aires no lo va a permitir”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este lunes en defensa de Aerolíneas Argentinas, apuntó contra la intención del Gobierno de privatizarla o vaciarla y adelantó que, si la gestión de Javier Milei avanza en ese sentido, su distrito “no lo va a permitir”: “La patria no se vende”, remarcó.

En una conferencia de prensa que dio en la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof advirtió que si el gobierno nacional “quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, o declarala en quiebra o alguna de esas ideas ridículas, la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir”.

Y argumentó: “Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable. Dicen que nadie la quiere. La Provincia sí la quiere. Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina y la equidad terrotorial; es una fuente de ingresos y bienestar inconmensurable. Vamos a empezar a trabajar con gobernaodres, intendentes, gentes del sector aerocomercial y del turístico porque no tiene sentido lo que dice el Gobierno. El objetivo es que el Gobierno deje de amenazar y mentir porque no nos podemos dar el lujo para que destruyan o malvendan la línea de bandera. Por eso, si el Goobierno plantea entregarla o venderla, el Gobierno de la provincia no lo va a permitir. Aerolíneas no se vende. La patria no se vende”, sentenció.

De acuerdo al mandatario provincial, si Milei comienza a llevar a la práctica su intención manifiesta de traspasar Aerolíneas Argentinas a sus empleados o vender el paquete accionario de la empresa de bandera, “nosotros empezamos el camino de diálogo con los trabajadores y con gobernadores que la necesitan tanto”.

Además, el gobernador bonaerense, detalló que, en materia económica, con el turismo como acvtividad principal y “el beneficio económico para los pasajeros”, Aerolíneas le dio a la provincia “un saldo positivo de US$2.600 millones; o sea, la comparación de con o sin AA, si la Provincia comienza a perder vuelos, sería una érdida para de US$2.665 millones. Además genera 81 mil empleos directos e indirectos”.

En tanto, sostuvo que un eventual cierre de la empresa sería “un retroceso, tanto en términos económicos como simbólicos para el país. Aerolíneas no solo es un medio de transporte, sino también un pilar estratégico para el desarrollo de regiones menos conectadas y una herramienta de integración nacional”.

Y apuntó sus cañones contra el presidente Milei: “No va discutir en el Congreso algo tan relevante como el Presupuesto para 2025 y sí va a presentar algo que le parece relevante como la privatización de Aerolíneas Argentinas, lo cual nos parece deplorable y trágico”. “No es algo anarcocapitalista o libertario. Aerolíneas ya se privatizó y desembocó en un desguace, en una liquidación, en un vaciamiento, en la venta de los aviones, en la pérdida de las rutas aéreas nacionales e internacionales y en el cierre de diferentes destinos. Fue un desastre absoluto la privatización y hoy la venden como si fuera la panacea”. Según Kicillof, para llevar adelante su plan, Milei “amenaza con varias mentiras, como que Aerolíneas significa un gasto enorme que se ahorraría el Estado Nacional. Se trata de un nuevo saqueo”, remarcó.

Para el gobernador, Aerolíneas “es una columna vertebral de la República Argentina. Es la única empresa que llega excluviamente a 21 destinos. Funciona bien, no pierde y conecta a los argentinos. La quieren vender para quedarse con el negocio, apropiarse de sus aviones, de su flota, de sus aviones, cerrar vuelos y darle negocios a terceros. Estamos en la antesala de una estafa”, disparó.

“No podemos atravesar de nuevo una estafa como la que ya hubo con Aerolíneas. Estamos a la espera de que se decidan a gestionarla a favor de la sociedad y el pueblo, o si van a hacer otra cosa. Queremos impedir el desastre que quieren hacer por la impoosibilidad que tienen de gesationar nada. La modalidad que usemos para que esto no pase, depende, según lo que resuelvan. La Provincia de Buenos Aires tiene diferentes caminos y empezamos a explorarlos para dar una respuesta. No podemos atravesar de nuevo un vaciamiento. Como no saben qué hacer, lo usan como batallito de batalla para arengar a su base política. Lo que están intentando hacer, es una catástrofe”, concluyó Kicillof.

Con información de agencias.

IG