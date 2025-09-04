El kirchnerismo busca citar a Karina Milei en el Senado para que dé explicaciones sobre las coimas

El kirchnerismo presiona para que Karina Milei se presente al Congreso en medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En la previa a la sesión en el Senado donde este jueves se votará la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, adelantó que buscarán votar en el recinto una convocatoria a la hermana del Presidente.

“Con dos tercios de los votos podríamos aprobar una resolución para citarla a que dé explicaciones”, dijo el legislador por Formosa a los medios de comunicación que lo abordaron en la puerta de la Cámara alta. Dicha medida no está en el orden del día, por lo que el peronismo necesita juntar el apoyo de radicales díscolos y de fuerzas provinciales para convocar a la hermana de Javier Milei.

Según adelantó Mayans, la propuesta es que Karina sea citada para la semana que viene, luego de las elecciones provinciales de Buenos Aires. El bloque del peronismo en el Senado está también en conversaciones con los diputados, porque en la Cámara baja la flamante comisión investigadora del caso $LIBRA ya avanzó en citar a la hermana de Milei y amenazó con que utilizará la fuerza pública para que la Secretaria General se presente ante el Congreso.

“Es obligatorio que venga; tiene que venir a reunir cuentas ante el Parlamento”, planteó Mayans.

