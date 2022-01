Larreta, sobre la negociación con el FMI: “Los mensajes contradictorios del Gobierno y la vicepresidenta hablando en contra no ayudan nada”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este jueves a la negociación del país con el Fondo Monetario Infernacional (FMI) y opinó: “No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada”.

Cristina Kirchner, dura contra los organismos multilaterales y sus "políticas de ajuste" en plena negociación con el FMI

Saber más

En el marco de la presentación de nuevas medidas sanitarias para el inicio de las clases en la Ciudad, Larreta agregó: “Acá, lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer y tener trabajo”. “Lo importante es tener un plan, que nos muestren cómo Argentina vuelva a crecer y generar trabajo; el acuerdo con el Fondo es un capítulo y no el más importante, enfatizó.

“En ese plan, el capítulo con el Fondo es uno más y no el más importante, y lo que necesitamos es tener previsibilidad, que nos muestren cuál es el horizonte para nuestro crecimiento”, cuestionó.

Rodríguez Larreta además cuestionó el discurso de la vicepresidenta en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contra el FMI: “Las políticas de ajuste causan mucho daño”.

El Gobierno debe saldar un vencimiento de 722 millones de dólares con el FMI este viernes y todavía no hay certeza de si finalmente se cumplirá con el pago de esa deuda.

A menos de 24 horas para el vencimiento, el Gobierno sugiere que podría no pagar. El deadline para cancelar esa cuota del préstamo acordado con Mauricio Macri es este jueves a la medianoche. Y si bien el oficialismo apuesta por el silencio público, bajo cuerda apura las negociaciones con funcionarios de Estados Unidos y técnicos del FMI.

FS