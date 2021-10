Luego de los cruces con Berni, Aníbal Fernández remarca presencia federal en Río Negro y dice que Justicia fijará responsabilidades

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, remarcó este martes la presencia de fuerzas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria en la zona cordillerana de Río Negro donde se produjeron distintos ataques incendiarios y afirmó que será la Justicia la encargada de delimitar responsabilidades, aunque descartó que se traten de acciones “terroristas”.

Gendarmería envió 80 efectivos para reforzar el patrullaje en Bariloche y El Bolsón

“El Presidente habló con la gobernadora (Arabela Carreras) y tuvo una charla muy buena, y me satisfizo la felicitación que hizo la gobernadora a la Gendarmería”, indicó el funcionario al hablar por radio La Red.

“Tenemos el escuadrón 34 y 35 de Gendarmería, tenemos a la Policía Federal y también a la Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estamos todos en ese lugar con silencio, sin hacer demasiada bulla y mostrando todo lo que podemos”, indicó el titular de la cartera de Seguridad nacional.

Al ser consultado sobre si enmarcaba lo ocurrido en la tipificación de “terrorismo”, Aníbal Fernández respondió: “Decididamente no es terrorismo, lo quieren enmarcar en una situación de estas características para sacar una ventaja politiquera, pero flaco favor le hacen a la República cuando se discuten cosas fuera de lo serio”.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, había marcado diferencias con el Gobierno al asegurar que los ataques en el sur del país son actos de terrorismo y que el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar la ola de violencia.

"Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos son mayores. No puede hacer eso, nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características. Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni", había declarado Aníbal Fernández como respuesta a Berni, en diálogo con C5N.

El cruce de esta semana, sumó un capítulo más en las redes sociales luego de esa declaración: allí el ministro bonaerense enfrentó a su par nacional, a quien lo acusó de “soberbio” e ironizó sobre su polémica con el dibujante Nik.

Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto.

Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión.

“Soy respetuoso del pueblo mapuche, que no es el que está detrás de este tema; hay un grupo que no se sabe ni siquiera si son descendientes del pueblo mapuche y tienen que ser analizados, investigados y juzgados”, argumentó el ministro de Seguridad en diálogo con La Red.

Sobre si los responsables de estos hechos son delincuentes, afirmó: “No tengo la calificación de si son delincuentes; si la Justicia los encuentra responsables del delito, el día que los tengamos veremos quiénes son y que la Justicia los juzgue y los sancione”.

En otro orden, Aníbal Fernández opinó sobre el vallado colocado por el Gobierno porteño en torno al memorial a las víctimas fatales de Covid-19 frente a la Casa Rosada al decir que “si sirve para colaborar", él adhiere.

"Si sirve para colaborar porque me decían que el objetivo era rendir homenaje a los muertos por Covid, me adhiero; pero cuando uno mira de cerquita (algunos mensajes del monumento) que putean al Presidente y a Cristina, tienen una rara forma de rendir homenaje”, advirtió.

En Río Negro "las tropas están preparadas para trabajar como se les diga"

Por otro lado, el funcionario nacional aseguró en diálogo con C5N que las fuerzas federales que fueron enviadas a Río Negro para asistir en la problemática de hechos violentos están "preparadas para trabajar como se les diga que tienen que trabajar", y aseguró que esos efectivos se abocarán a tareas de de "cuidado de la región".

"La vocación que tuvimos de ordenar al personal que ya teníamos alistado en La Pampa fue que se abocaran a tareas de cuidado de la región, patrullar y dejar tranquila a una parte de la población que la estaba pasando mal", definió Fernández.

El funcionario resaltó que bajo su mando las fuerzas federales "no van a pegarle a nadie" en la provincia porque como ministro a cargo "respeta" a las fuerzas de seguridad.

"Las tropas están preparadas para trabajar como se les diga que tienen que trabajar, saben a qué van y que tienen el 100% de apoyo de los civiles y la tarea que tienen que llevar a la práctica", manifestó Fernández, que además consideró que los hechos de violencia registrados en Río Negro constituyen un "delito provincial".

El presidente Alberto Fernández analizó este sábado con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la situación en la zona andina de la provincia, donde se registraron hechos de violencia contra instituciones locales y nacionales, y ambos coincidieron en la necesidad de "llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la Provincia y la Nación".

La Casa Rosada decidió reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el incendio ocurrido durante la madrugada del martes en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, y con el objetivo de prevenir posibles nuevos conflictos.

