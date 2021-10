Macri anunció que dará clases en EEUU y Cristina se burló en Twitter: "No sé si reírme o llorar"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó este miércoles que no sabe si "reír" de la noticia periodística que indica que el exmandatario Mauricio Macri dará clases en Estados Unidos o "llorar por su burla a la Justicia" que lo convocó para este jueves a prestar declaración indagatoria por supuesto espionaje ilegal.

La Justicia citó a Mauricio Macri a indagatoria y le prohibió la salida del país

"La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

La expresidenta publicó además un recorte de la nota del portal Infobae en la que se anuncian los supuestos deseos de Macri en relación a "dar clases" en Estados Unidos.

La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia. pic.twitter.com/jEFUOKPmOB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 6 de octubre de 2021

El artículo invocado por la presidenta del Senado informa que el exmandatario "aceptó una invitación para participar en 2022 de un programa de liderazgo académico en una cátedra de economía".

"Mauricio Macri pasará gran parte del primer semestre del próximo año en los Estados Unidos, más precisamente en el estado de La Florida. Es que el exjefe de Estado aceptó una propuesta de The Adam Smith Center for Economic Freedom (Florida International University) para participar de una cátedra en su carácter de expresidente. Carlos Díaz-Rosillo, director del think thank y exasesor de Donald Trump, fue quien invitó formalmente a través de una carta al líder del PRO: 'Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos que participen en esta beca'”, expresa la información.

El propio Macri se refirió a la convocatoria en Facebook: “Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”.

La nota fue publicada pocas horas después de que la Justicia reconociera su fracaso en el primer intento de dar con el domicilio de Macri para poder notificarlo del llamado a indagatoria previsto para este jueves.

Este miércoles, el juez federal Martín Bava, quien se encuentra interinamente a cargo del Juzgado Federal de Dolores, dispuso que se enviaran distintas notificaciones a los diferentes domicilios que podrían ser ocupados por Macri y su familia.

