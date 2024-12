Macri cierra el año del PRO, con el desafío de escenificar un apoyo político a Ritondo

Con Cristian Ritondo confirmado en la lista de invitados, Mauricio Macri cierra este viernes el año político del PRO con el desafío de enfrentar públicamente las sospechas sobre el jefe de su bancada en Diputados, luego de que se conociera la trama de sociedades en Miami de su esposa, como reveló elDiarioAR el domingo pasado.

Tras una semana entera de silencio y hermetismo en el partido amarillo, el expresidente encabezará el balance anual del Consejo Nacional partidario, el órgano de mayor jerarquía interna, que en tiempos electorales define las alianzas políticas. Allí debería estar Ritondo, según pudo confirmar este medio de fuentes del PRO. La agenda prevé el inicio del evento a las 9 de este viernes, en el Abasto Hotel de la Capital Federal. Sería la primera aparición del legislador, que hasta ahora esquivó dar explicaciones públicas sobre la sospecha que ya generó una causa en la justicia federal de Comodoro Py.

Será una jornada movida para el partido, porque inmediatamente después de la reunión del Consejo, habrá una presentación de la Fundación Pensar, el think tank macrista que encabeza María Eugenia Vidal, de quien Ritondo se sabe políticamente incondicional.

La cumbre del PRO se armó con las características de un cónclave cerrado, sin transmisión pública, lo que le permitiría a Ritondo resguardar el silencio de los últimos días –por recomendación de sus abogados–, a menos que sea abordado por la prensa al entrar al hotel. Hasta ahora la espada legislativa amarilla solo dejó transmitir veladamente en el diario Clarín que la información de la revelación de elDiarioAR “está mezclada” y que las operaciones de las sociedades en Estados Unidos son “de hace diez años”. Ritondo nunca contestó el cuestionario que este medio le cursó antes de dar a conocer su investigación, pese a que desde su despacho pidieron varios días de prórroga.

Si cumple con su presencia en el acto partidario como confió una fuente, Ritondo se mostrará ante los suyos junto con Macri, pero también con Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, diputados de la talla de Diego Santilli, y el titular del Consejo partidario, el también legislador Martín Yeza, exintendente de Pinamar. “Es un cierre anual de balance. No está previsto que hablen en público”, comentó una voz amarilla. Al cierre de esta nota tampoco estaba definido si saldría un comunicado post cumbre o si solamente habrá una foto de familia.

En el evento esperan a Ritondo por su lugar como titular del partido en la provincia de Buenos Aires. “Debería ir, no creo que se baje”, apuntó una fuente consultada por este medio en las horas previas.

Todo el PRO blindó a Ritondo en los últimos días, pese a que tiene sus propios detractores internos, a la luz de las facciones bullrichistas y larretistas que conviven en el partido de Macri. La única voz disonante por estos días fue la del senador Luis Juez, que preside el bloque amarillo en la Cámara alta. Aunque aclaró que él no es parte formal del partido –tiene su propio sello en Córdoba–, Juez exigió el miércoles que Ritondo dé explicaciones públicas sobre las sospechas en su contra.

A su vez, este jueves el caso tuvo eco en el Senado, cuando se votó la expulsión de Edgardo Kueider, a partir de la alocución del jefe de la bancada peronista, José Mayans. “Imagínense, ellos dos iban a defender Ficha Limpia en cada cámara”, arremetió el formoseño en alusión a Ritondo y Kueider.

Es verdad que hasta hace dos semanas el PRO levantó las banderas de su proyecto histórico de Ficha Limpia, que impide que las personas condenadas por corrupción no puedan presentarse en cargos públicos electivos. Dos intentos sucesivos para darle media sanción en Diputados fracasaron por una serie de desinteligencias entre los amarillos y La Libertad Avanza. Milei prometió un proyecto de Ficha Limpia “mejorable” para no traicionar a sus aliados incondicionales, pero hasta ahora no se conoció y ya no se trataría hasta las sesiones de 2025.

Sugestivamente, la iniciativa de Ficha Limpia fue defendida por la Fundación Pensar en el último informe que presentó en las últimas horas. En el documento del equipo de Vidal que hace un balance del año –lo llamó Rápidos y Furiosos– se puede leer: “[No] fue posible aprobar una ley por la que el PRO hace muchísimos años viene trabajando, que es la Ley de Ficha Limpia, para impedir que las personas condenadas con sentencia confirmada por delitos de corrupción puedan volver a ser candidatos a cargos públicos. Pese al intenso trabajo que [hacemos] desde el año 2016, vamos a seguir trabajando para que este proyecto (...) se concrete en 2025”.

En ese mismo documento, la organización plantea algunos elogios a la gestión de Javier Milei, como que “el déficit cero llegó para quedarse”, y el reconocimiento de que “el ordenamiento aún duele y lo pagamos todos” y que “a pesar de todo, la sociedad banca”. Como críticas veladas al Gobierno, la ONG de Vidal señala que hace falta “más motosierra contra la casta y derogación de privilegios”, “mayor fortalecimiento de las instituciones republicanas”, “reformas económicas que apuntalen el crecimiento”, “más propuestas para enfrentar la emergencia educativa” y la “reactivación y búsqueda de inversiones para obras de infraestructura clave”.

Es posible que estos sean los ejes discursivos de Macri en su exposición partidaria: seguir buscando una posición de opositor-aliado a los libertarios, un lugar que este año le resultó más que incómodo.

La agenda de la Fundación Pensar de este viernes será a continuación del encuentro del Consejo Nacional partidario. La jornada del think tank tiene que ver poco con lo político-partidario y más con cuestiones de formación; por ejemplo, con una serie de paneles sobre inteligencia artificial. Una agenda muy ajena a, por ejemplo, la cuestión de Ritondo. De hecho, cuando este medio preguntó si la situación del diputado generó algún comentario interno en la organización de Vidal, la respuesta fue: “Acá no se escuchó nada”.

