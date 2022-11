Malestar en el Gobierno por el fallo de la Corte Suprema que desplazó a Doñate de la Magistratura

El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, afirmó este miércoles que el Gobierno “no está de acuerdo con este fallo”, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia que removió al senador kirchnerista Martín Doñate del Consejo de la Magistratura, otorgándole su plaza al macrista Luis Juez.

El FdT considera "inaplicable" el fallo de la Corte que desplazó a un senador kirchnerista del Consejo de la Magistratura

Saber más

“Lo que tenemos para decir es que no estamos de acuerdo con este fallo”, señaló el tucumano. Contó que el ministro de Justicia, Martín Soria, tomó la palabra durante la reunión de Gabinete de esta mañana y expuso sobre el tema. Además, Manzur reveló que el presidente Alberto Fernández terminará de definir los detalles de un eventual decreto de prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, previo al inicio de su gira internacional.

En la conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández afirmó que el fallo es “inaplicable” y argumentó que “declara la nulidad de un acto administrativo que generó un derecho subjetivo en cabeza del representante Doñate”. El titular de Seguridad planteó: “La realidad es que no podría suceder lo que está hecho porque Doñate no participaba de la discusión, él podría haberse presentado a trabajar esta mañana y nadie podría haberle dicho lo contrario porque no hay nada que se lo impida. Él no forma parte de esa discusión”.

“Faltan pocos días para que se venza ese mandato que teóricamente le pertenecería a Luis Juez, no hay ninguna razón de ser para poder hacerlo, pareciera ser que el objetivo era sólo una expresión en abstracto y no debería decir el fallo que hay una simulación por parte del acto por razones más que obvias, porque se está metiendo con la zona de reserva específica de los legisladores”, amplió Fernández.

Juan Manzur, en una clara foto de unidad tras los cruces internos, se mostró junto a Aníbal Fernández, Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, y Victoria Tolosa Paz de Desarrollo Social. Consultado por el futuro de las elecciones PASO, respondió: “En cuanto a lo que tiene que ver con las cuestiones electorales, eso queda dentro de lo que tiene que ver con el ámbito del Parlamento y de lo que definan, que siempre hemos sido respetuosos”.

Más tarde, el ministro De Pedro expresó que hoy “la ley vigente es la que mantiene las PASO”, admitiendo debates en el Congreso y en las fuerzas políticas sobre el tema al ser un año no electoral: “Las discusiones sobre el proceso electoral se dan en los años donde no hay elecciones, con lo cual bienvenida toda opinión política, pública, privada, con apoderados”.

“Permanentemente el Ministro del Interior recibe propuestas, inquietudes de todas las fuerzas políticas respecto a un montón de temas. Estamos siempre abiertos a escuchar propuestas que tienen que ver con visión sobre cómo funciona el proceso electoral”, destacó el referente de La Cámpora.

La reunión del Gabinete duró poco más de una hora y media, y contó con la presencia del Presidente, quien brevemente se sumó a brindar algunos pormenores de su viaje. De Pedro dijo que el eje central estuvo en “la preocupación por aumentar la cantidad de industrias que abren, la cantidad de puestos de trabajo y se charló cómo con la ministra de desarrollo social poder ordenar el conjunto de asistencias sociales para transformarlas en puestos de trabajo y se habló de cómo recomponer el poder adquisitivo”. “Estamos focalizados en las necesidades de la gente”, afirmó.

Esta mañana, se ausentaron el canciller, Santiago Cafiero, de viaje en Arabia Saudita, el titular de Economía, Sergio Massa, quien tenía reuniones con organismos internacionales, Tristán Bauer de Cultura, de viaje en Ecuador; Jorge Taiana de Defensa, en Mendoza; y Ayelén Mazzina de Mujeres, Género y Diversidad.

LC con información de agencia NA