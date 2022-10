Massa pidió que Alberto Fernández convoque al Frente de Todos para definir una postura sobre las PASO

El conflicto por las PASO sigue generando conflicto dentro del Gobierno. Esta vez fue el ministro de Economía, Sergio Massa, quien aconsejó al presidente Alberto Fernández “llamar a la mesa del Frente de Todos para que fije una única posición” común en torno a esas elecciones primarias.

Massa, quien además reiteró que no será candidato ya que quiere “mirar de lejos la batalla electoral de lo que viene”, agregó: “Hay cosas que en la coalición las tenemos que discutir cara a cara en una mesa, a puertas cerradas”. Y aunque recordó que es conocido su rechazo a las PASO, aclaró que el pedido al Presidente “no es desde la cosa imperativa sino desde la cosa inteligente”.

“Traigo una opinión respecto de cómo funcionan las primarias que es pública, basta con googlear qué dije en el 21, en el 19, en el 17. Google me manda en cana en ese sentido”, dijo en una entrevista con El Destape Radio, en la que habló centralmente sobre política económica.

Sin embargo, también hubo espacio para la política. “Aspiro a hacer bien esto y a mirar de lejos la batalla electoral de lo que viene”, dijo sobre su futuro político. “No tengo contexto familiar para ganar una batalla más grande; ya el tema de ser ministro fue todo un problema”, agregó.

Y señaló que tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son quienes tienen “la responsabilidad de construir una propuesta ganadora en 2023”, que no dependa “de deseos personales”. “Si vos tenés amplitud para construir, no queda afuera nadie; si sos cerrado para construir, quedan afuera, todos haya PASO o no haya PASO”, reflexionó el ministro de Economía.

Las declaraciones de Massa se suman a las que mas temprano hizo el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien aseguró que está “trabajando fuertemente en un proyecto para eliminar la elección intermedia”.

En declaraciones a La Nación+, De Pedro agregó: “Yo creo que cada gobierno, cada fuerza política o cada coalición que ofrece a la sociedad una propuesta de gestión, tiene que tener los cuatro años para desarrollar eso. No podemos tener al año otra elección. Esas son discusiones que se tienen que dar”.

La semana pasada, el ministro del Interior había asegurado que “el 100% de los gobernadores y gobernadoras se manifestaron a favor de que no hayan cuatro elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia decimos que la gente está para definir y votar”. De Pedro habló al día siguiente de que el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giácomo presentó un proyecto que propone la eliminación de las primarias, a fin de “ahorrar” 22.500 millones de pesos.

A pesar de que se siguen sumando voces a favor de eliminar las PASO, el presidente Fernández es quien mas resiste la presión.

En ese sentido, Massa opinó que la discusión debería resolver en el Congreso Nacional, y que debería tomarse una resolución rápido ya que “al tipo común lo único que hace es confundirlo”.

“Para el ciudadano esta discusión es de los políticos, para ver cómo resuelven sus problemas. Deja totalmente afuera al tipo de a pie, común. PASO sí, PASO no, 40 boletas, lío, que si el que se peleó y dijo de todo del otro después termina abrazado”, agregó.

