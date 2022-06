“Matías cometió un error que yo no soporto”, dijo Fernández sobre la salida de Kulfas del Gobierno

Corto y casi estudiado, Alberto Fernández aceptó hablar de la salida de Matías Kulfas de su gabinete, episodio que ocurrió en medio de una tregua con Cristina Kirchner y que detonó una crisis, quizá la más dura, en la convivencia del Frente de Todos (FdT). Lo hizo desde Los Ángeles, en un contacto con periodistas argentinos que cumbre la Cumbre de las Américas, y le dedicó un solo párrafo.

“Matías es un gran ministro que cometió un error y un error que yo no soporto, que en off se hable mal de otro”, dijo el Presidente que no opinó sobre la presencia del ex ministro de Desarrollo Productivo enTribunales. Kulfas declaró hoy como testigo ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga el supuesto direccionamiento a favor de Techint en la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Apenas subió el martes pasado al avión rumbo a Estados Unidos, el Presidente bajó la indicación de dar por “terminado” el tema Kulfas. Le indicó a los integrantes de la comitiva no hablar de la cuestión interna para evitar que la gira se contamine como ocurrió con su reciente recorrida por Europa donde declaraciones suyas a medios internacionales generaron tensión en el Frente de Todos.

Fernández parece entrenado para evitar alimentar esa disputa doméstica. Fue contundente sobre su decisión con Kulfas y, a la vez, tuvo una actitud moderada respecto a Cristina Kirchner. “La vicepresidenta tiene un rol institucional, yo soy el Presidente y tengo un rol institucional, hablamos cuando hace falta que hablemos”, apuntó el Fernández.

Fue en el marco de una consulta sobre el proyecto de renta inesperada. “”Ese es un proyecto que nosotros teníamos ya preparado con Martín (Guzmán, ministro de Economía) desde el día que anunciamos los bonos para los sectores más postergados y los bonos para los jubilados, era una decisión que yo ya había tomado de llevar al Congreso, está en sintonía con lo que está pasando en otros lugares del mundo. Lo mandé al Congreso, el Congreso lo analizará y verá cómo lo trata“, aseguró Fernández en diálogo con elDiarioAR y los demás medios que cubren la gira en Los Ángeles.

También habló sobre los pedidos de sectores del FdT para relanzar y oxigenar el Gobierno. “Nos queda un año y medio en el que tenemos que ser actores de otro mundo. Lo que siento es que los argentinos y la prensa particularmente, está demasiado encerrada en lo local y no ven la dimensión del cambio que se está produciendo en el mundo”, dijo Fernández. “Todos los días pensamos y repensamos la gestión porque vivimos de tormenta y tormenta”.

Encuentro con Bolsonaro

En la charla con la prensa, Fernández contó detalles del encuentro con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, que relató este viernes elDiarioAR. “El presidente Bolsonaro me vio en el hall de entrada antes de pasar a la reunión, se acercó muy amablemente me saludó, hablamos un ratito de fútbol, y después me preguntó por su preocupación por el tema energético, sobre de qué modo podemos trabajar en la integración energética”, relató.

“Yo le dije que las posibilidades eran muy concretas, porque ya parte de la energía eléctrica que hoy entra a Argentina la traemos de Brasil a un mínimo precio. Yo se lo agradecí le dije que queríamos seguir con eso. Y le expliqué en que estado estábamos con el gasoducto. El me preguntaba si íbamos a hacer las plantas de licuefacción, le dije que sí pero que a ellos les convenía importar gas natural, que es mucho más barato. Y qué si desarrollábamos, como tenemos planeado, el gasoducto de Vaca Muerta, vamos a ingresar gas a Brasil”.

Por último, contó que le aclaró “algo que había leido en diarios de Brasil”, respecto a que Bolivia le había quitado gas a Brasil para dárselo a Argentina. “Le explique que eso no es cierto, que nosotros también habíamos perdido cantidad de gas, y que tiene que ver con un declino en la producción de gas de Bolivia. En el gobierno de facto de (Jeanine) Áñez Chávez se dejó de explorar y producir, y eso generó este declino”.

“Quedamos en seguir hablando”, precisó Fernández quien no dio detalles sobre si en la cumbre del Mercosur podría haber una reunión bilateral con el mandatario de Brasil.

PI