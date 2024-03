Máximo Kirchner, sobre el cambio de nombre del CCK: “Por mí, que le ponga Conan, pero que pare con los despidos y mande alimentos a los comedores”

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió este miércoles al cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, que el Gobierno anunció horas atrás, y aseguró que para él “es una anécdota si se les manda la plata a las provincias, si se le manda el dinero de los alimentos a los comedores, si dejan de hacer despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan más despidos en el sector privado”. Y reforzó su idea con un mensaje al presidente Javier Milei: “Si quiere, le puede poner Conan o Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores, que mande insumos a los hospitales y que no le saque los medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas”.

En declaraciones a AM530 Somos Radio, el legislador bonaerense dijo que Milei “tiene poca distancia entre lo que dice y hace, por más que no comparto nada. Verbalizar las cosas no significa que sucedan. Se nota en la calle que va creciendo el disgusto con el Gobierno, pero van 110 días y hay esa sensación como en el fútbol de que podés pegar un planchazo en los primeros 10 minutos y no te echan, te ponen solo amarilla. Y la verdad es que hay que reformular la relación que decide tener el gobierno en materia de economía, derechos y posibilidades de que la gente pueda desarrollar sus vidas de manera más humana ¿no? Porque la acción política debe tener siempre al ser humano en el centro de su acción y desarrollo y no obviarlo”, expresó.

Para Kirchner, “el pueblo argentino, la ciudadanía, entiende que existen los mercados y un montón de cosas, pero falta que los mercados entiendan que existe la gente y ahí vamos a estar en punto de acuerdo, porque se actúa como si se pensara que la gente no existe. Que si vos la despedís del Estado esa persona no está más, no se enferma, no tiene hambre, no tiene familia, no tiene que ir a la escuela y no es así. Sigue viviendo en el país que vos gobernás, no es que no vive más en el país que vos gobernás. Por ende, más temprano que tarde, vas a tener que dar una respuesta. Es así. No va a pasar otra cosa por más que pienses que no la vez o la invisibilizas”, advirtió el diputado sobre la gestión Milei.

Las frases salientes de la entrevista a Máximo Kirchner

Cambio de nombre del CCK

“Si les manda la plata a las provincias del FONID, si le manda el dinero de los alimentos a los comedores, si dejan de hacer despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan más despidos en el sector privado, o sea, si cambia su mirada, la verdad es que para mí es una anécdota que le cambie el nombre”.

“Cambio todo porque la traten bien a la gente, es más, si quiere le puede poner Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores, que mande insumos a los hospitales, que no le saque los medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas y que le ponga Connan ¿Está? Si lo pone contento, pero que le lleguen las cosas a la gente, para los comedores, que paren con los despidos en el Estado porque no solo es la pérdida del trabajo, hay oficinas en populosos barrios de la provincia de Buenos Aires como Derqui, Pilar o Moreno donde hay miles y miles de argentinos y argentinas que dejaron de tomarse uno o dos colectivos y tener que ir a cualquier lado a hacer sus trámites y lo tienen bien cerca de su casa a 20 o 30 cuadras, con lo que cuesta el boleto de colectivo y lo que le cuesta moverse a la gente por lo poco que rinde el trabajo”.

“Creo que el cambio de nombre es otro juego de artificio más, me interesa muy poco si le pone Conan o Eurnekian, todos contentos, pero que haga que nuestra sociedad viva mejor y se detenga en el modo cruel de aplicar estas políticas porque producen un daño en el presente, que puede ser hambre, ausencia de educación, de salud, pero su impacto peor y más profundo lo vamos a ver en el futuro. Por eso cuando uno mira el futuro y piensa en las tablets y las notebooks que eran herramientas que lograban acercar a los pibes y pibas en 2013 y 2014 eran los que en 2001 la pasaban muchas veces para el carajo”.

“Los procesos de recuperación de nuestro pueblo son extensos, estamos creando una brecha enorme entre quienes pueden y muchos que no van a poder para un mundo del trabajo que requiere más calificación y conocimiento”.

“Estos fuegos artificiales, esta infantilidad que vemos a diario, a mí, como te dije recién, si le pone Conan o Eurnekian, pero los alimentos están en los comedores, no hay problema”.

Sobre el gobierno de Milei

“Hay poca distancia entre lo que dice y hace, por más que no comparto nada. Pero si nosotros decimos que vamos a ir a una guerra contra la inflación, vamos a ir a una guerra contra la inflación. Verbalizar las cosas no significa que sucedan. Este gobierno, con sus maneras y modos con los que no comparto ni uno, lo lleva adelante”.

“La sociedad demuestra 'hasta aquí'. En algunos sectores hay cierta expectativa, va creciendo, porque eso se nota en la calle. Va creciendo el disgusto con el Gobierno, pero van 110 días y hay esa sensación como en el fútbol de que podés pegar un planchazo en los primeros 10 minutos y no te echan, te amonestan, te ponen amarilla y la verdad es que hay que reformular la relación que decide tener el gobierno en materia de economía, derechos y posibilidades de la gente de desarrollar sus vidas de manera más humana ¿no? porque la acción política debe tener siempre al ser humano en el centro de su acción y desarrollo y no obviarlo”.

“El pueblo argentino, la ciudadanía, entiende que existen los mercados y un montón de cosas falta que los mercados entiendan que existe la gente y ahí vamos a estar en punto de acuerdo, porque se actúa como si se pensara que la gente no existe. Que si vos la despedís del Estado esa persona no está más, no se enferma, no tiene hambre, no tiene familia, no tiene que ir a la escuela y no. Sigue viviendo en el país que vos gobernás, no es que no vive más en el país que vos gobernás, por ende, más temprano que tarde vas a tener que dar una respuesta. Es así. No va a pasar otra cosa por más que pienses que no la vez o la invisibilizas”.

Sobre el DNU

“Habrá que ver las otras fuerzas políticas hasta donde se sienten apretadas por el discurso del presidente y en esto que se plantea de que van a votar con el peronismo. A mí hay gente con la que no me gusta votar, pero si se trata de defender a la gente lo hago”.

“Hay una realidad, hay una coyuntura, pero sobre todo hay un DNU vigente que permite por ejemplo que se le haya sustraído a la provincia de Buenos Aires el punto de coparticipación, entonces hay que tener madurez”.

“La mediocridad es enorme y explica también por qué Milei es presidente. Esa falta de madurez de la dirigencia es responsable de este momento. Si no votás en contra del DNU porque te van a acusar de votar con el peronismo o por un zócalo en la tele, buscate otro trabajo. No podés gobernar nada si no hacés lo correcto por un zócalo en la pantalla”.

“Cuando uno tiene la convicción, va y lo hace, no me fijé quién votaba en contra. Imagínate que yo votaba a favor porque Milei votaba en contra. Imaginate si decidimos las cosas así. Un nivel de inmadurez enorme”.

Congreso del PJ Nacional

“No fui, no estuve presente, vi las intervenciones. Cada uno fue a decir lo que piensa, muchos fueron a buscar un video para las redes sociales más que algo que ofrecerle a la sociedad. Es parte de un proceso que se está dando”.

“En estos 115 días de Milei, el Congreso del PJ no fue lo más importante, sinceramente es lo que pienso. Creo que lo más importante fue que el 24 de enero los trabajadores salieron a la case masivamente a defender sus derechos. Creo que el 8 de marzo las compañeras salieron masivamente a la calle y también sucedió el 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia, por los derechos humanos”.

“Tres enormes movilizaciones que demuestran que hay un nervio en la ciudadanía que está vivo y quiere otra cosa y que necesita un cauce y elementos que lo catalicen y lo vayan transformando en la opción de un país diferente al que se construyó hasta aquí y que sepamos construir lo que viene. Yo lo decía, en el 2026 y el 2027 tenemos que tener el espíritu transformador de aquellos años (2003-2015) para construir lo que viene”.

Sobre la situación de la provincia de Buenos Aires y del interior

“No es creencia, es realidad, lo están haciendo (ahogar a la provincia) y tiene dos impactos, el directo, como es la sustracción del punto de coparticipación por DNU que ya tiene media sanción en contra (Senado), y eso impacta fuertemente en las cuentas provinciales, pero también impacta en las cuentas provinciales y en la política económica en términos generales”.

“Impacta directamente por decisión del Ejecutivo nacional respecto de la relación con la provincia y en su relación con la economía. Buenos Aires tiene un cordón industrial, corredores, mejoras necesarias en la calidad de vida de la gente, pero el impacto de las decisiones de Nación es enorme. Estamos hablando de millones de personas en el conurbano y el interior tienen también sus consecuencias y sufre”.

“A partir de la ubicación política del gobernador y de que gobierna el peronismo hay una intención de castigar y piensa que se castiga a un espacio político y se está castigando a millones de argentinos y argentinas”.

“También lo está haciendo con el resto de las provincias, por eso los gobernadores patagónicos, algo muy de la cultura patagónica, al ser menos se unen rápidamente cuando se los agrede o cuando la región se ve en peligro en relación a sus recursos”.

“La provincia de Buenos Aires también está haciendo lo mismo, obviamente, tenemos más vocación solidaria los peronistas con otros gobiernos y viceversa, es así, y hay claramente una direccionalidad política hacia la provincia de Buenos Aires y lo expresa, se ha referido de muy mala manera al gobernador de la provincia”.

“Habrá que hacer un esfuerzo grande, lo hará el gobernador (Kicillof) y todos los bonaerenses y las bonaerenses y quienes tratamos de que la provincia salga adelante y, al mismo tiempo, ir construyendo el reclamo porque la que se perjudica es la gente, no el gobernador, el presidente del PJ, el concejal o el diputado de turno, sino que lo que termina sucediendo es que la enorme perjudicada es la gente. Y además, porque estas políticas derrama en que se incremente la violencia entre la gente. La violencia y la intensidad del delito. Los niveles de tolerancia bajan y más en una dialéctica del Ejecutivo nacional bastante inflamada”.

Sobre el atentado en contra de Cristina

“Es un episodio que todos quieren olvidar o hacer como que no existió”.

“Hay que ver las reacciones que todos tuvieron en ese momento. Hay quienes consideraron que no había que hablar del tema porque se la victimizaba a ella y esas miserabilidades también tienen que ver con la llegada de Milei al poder”.

“Parece que dependiendo de cómo se piensa se pueden hacer determinadas cosas. Fue de una gravedad inusitada desde 1983 a la fecha, el trato posterior dejó bastante que desear. Por suerte, la gente morigera esas cosas y cuando uno se cruza en la calle con quienes te expresan ese amor, como en la marcha del 24, te deja tranquilo que la conciencia de esa sociedad está muy viva”.

Fuente: AM 530 Somos Radio

