Máximo Kirchner cuestionó al Gobierno de España por la pelea con Milei y admitió tener “diferencias lógicas” con Kicillof

El diputado de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, cuestionó al Gobierno de Pedro Sánchez tras sus críticas al presidente Javier Milei y habló de la situación judicial del intendente Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual, a la vez que reveló detalles de su relación con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En una entrevista que brindó al diario El País, el titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense opinó sobre el cruce entre Milei y Sánchez al criticar los dichos de los ministros españoles contra el libertario.

“Que el ministro de Transporte de España diga que consume sustancias no es el mejor camino para tener mejores relaciones”, sostuvo en referencia a las acusaciones de Oscar Puente, y agregó: “Entiendo que esté molesto el presidente (de España). Quizás, si su postura durante el debate del acuerdo con el FMI hubiera sido más proactiva en entender la posición argentina, Milei no hubiese llegado a la presidencia”, dijo el diputado bonaerense en diálogo con Martín Sivak.

Asimismo, aseguró: “Muchas veces puede haber roces entre jefes de Estado. En el caso de Milei son mucho más habituales. Fueron con (Gustavo) Petro, con (Andrés Manuel) López Obrador, con Lula (da Silva) Dicho esto, no deja de ser el Presidente de mi país, aunque no coincida en nada o en casi nada”.

Para Máximo Kirchner, “Milei es un conservador”, es decir “un viejo conocido” que basa su política en “ajuste, privatizaciones, entrega de recursos y tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental”. “No es necesario volvernos colonia para salir adelante”, subrayó.

En la misma línea, el diputado señaló que gran parte del desembarco del libertario en Casa Rosada responde a las decisiones del expresidente Alberto Fernández y, en específico, al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El día que Argentina formaliza su acuerdo con el FMI agranda la posibilidad de una derrota por las propias condiciones que impusieron en un contexto de pandemia y de guerra de Rusia con la OTAN”, afirmó.

“Hoy en Europa se quejan de Milei. Hubieran ayudado un poco más con el FMI”, criticó.

El procesamiento de Espinoza por abuso

En otro pasaje de la entrevista, Kirchner hizo eco de las acusaciones de abuso sexual del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sostuvo que “el procesamiento no significa su condena” y que la Justicia será la encargada de dar respuesta.

“Que sea el presidente del PJ no me transforma en el emperador del PJ. Deberá reunirse el Consejo, discutir y hablar con él. Él dice que es mentira. No soy ni juez ni fiscal ni conozco la causa”, se escudó.

Tras el pronunciamiento de La Cámpora, organización que fundó y dirige, el hijo de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner destacó: “El feminismo vino a corregir y cambiar muchas prácticas y nosotros le prestamos mucha atención. En nuestra organización, compañeros han pasado por protocolos por el trato no debido a compañeras. Es una conversación profunda”.

Su relación con Kicillof

Por último, desmintió internas con el gobernador Axel Kicillof, al hablar de “muchísimas coincidencias” y “diferencias lógicas”.

“Axel dio una pelea con los fondos buitres muy importante. En las cosas que importan a los argentinos y argentinas las coincidencias están a la vista”, remarcó el legislador.

“Hay diferencias lógicas. Pero no es una interna como la de la década de 1980. La conductora es la misma y es Cristina”, aclaró, y concluyó: “Podemos tener miradas de cómo se lleva el día a día, pero me paro sobre las coincidencias, no sobre las diferencias que no son dramáticas”.

Otras frases de Máximo Kirchner a El País

Yo sigo extrañando a mi viejo y extraño lo bueno. No extraño lo malo. Las vacaciones, Racing. Fui muy feliz.

y extraño lo bueno. No extraño lo malo. Las vacaciones, Racing. Fui muy feliz. Jugaba a la Play en los ochenta con mi viejo, antes de que fuera intendente de Río Gallegos. Ahora una parte de la dirigencia política se tira encima de los gamers tratando de comunicarse con los sectores jóvenes de la sociedad. Lo que era un disvalor ahora es un valor.

No veo a la política desde el protagonismo personal. Ver a tus padres cómo gobernaron el país y ver los que siguieron te da mucha tranquilidad. Fueron lo mejor de 1983 a la fecha desde lo conceptual y lo material para un pueblo. Pensando hacia adelante, lo mejor que puede pasar es que más gente se meta en política.

Si vemos conspiraciones menores en todos los lugares, ¿no podemos ver que los algoritmos están favoreciendo a los negocios del dueño de X o a los gobiernos que pueden facilitar negocios al dueño de X?

Hay mucha violencia en las redes. ¿Qué pasa si yo me tentara a responder? Es como ir con un arma en el auto. Es muy riesgoso.

Milei es un conservador. Si corremos las luces, apagamos las cámaras y lo bajamos del escenario lo que queda es un viejo conocido. No hay nada nuevo: ajuste, privatizaciones, entrega de recursos y tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental. No es necesario volvernos colonia para salir adelante.

La llegada de Milei no es por un solo motivo. El día que Argentina formaliza su acuerdo con el FMI en febrero de 2022 y durante la Presidencia de Alberto Fernández agranda la posibilidad de una derrota por las propias condiciones que impusieron en un contexto de pandemia y de guerra de Rusia con la OTAN.

Entre 2003-2015 hubo un desendeudamiento, Macri toma 44.500 millones y el nuevo acuerdo era malo para el país y nos aleja de lo que habíamos prometido en la campaña de 2019 y aparecemos como aceptando los hechos. Yo por eso renuncio a la presidencia del Bloque de Diputados del Gobierno.

Muchas veces puede haber roces entre jefes de Estado. En el caso de Milei son mucho más habituales. Fueron con Petro, con López Obrador, con Lula. Dicho esto, no deja de ser el presidente de mi país, aunque no coincida en nada o en casi nada.

Que el ministro de Transporte de España diga que consume sustancias no es el mejor camino para tener mejores relaciones. Hay muchas más coincidencias de una parte del PSOE con Milei con respecto al FMI que con uno.

El problema de fondo era el acuerdo con el FMI. Uno no le puede caer en todo a Alberto. Trato de ser justo.

Nadie quiere romper con el FMI. Lo que estamos pidiendo es tiempo para poder reorganizar un país después de un período que fue sometido a un endeudamiento descabellado. Nuestra fuerza le pagó al FMI y los años sin el FMI en la Argentina muestran que bajó la pobreza. Es una cuestión pragmática y racional.

La distribución del ingreso cayó, se distribuyó menos entre más trabajadores. Eso, para el peronismo, es letal. Si un trabajador formal está en los límites de la línea de pobreza, va a querer votar otra cosa. No quiere vivir mal.

Hay sectores de la sociedad que ya no se ubican en derecha o izquierda. Estamos en una sociedad intervenida por medios digitales y diferentes instrumentos de ocio e información que van a crear nuevos sujetos sociales porque están cambiando las relaciones laborales.

Hay una mirada sobre lo nuevo y lo viejo que es capciosa y caprichosa. Vivienda y desendeudamiento son muy importantes. Desendeudamiento es el continente donde podés desarrollar el país. Con ese desendeudamiento vas a poder discutir otros temas, como la educación o el sistema de salud público y privado que planteó Cristina.

Yo no me puedo hacer cargo de todos los dirigentes y de cómo desarrollan sus vidas.

Siento responsabilidad política. El mayor peso que siento es el de Alberto Fernández. Nosotros le propusimos una cosa a la sociedad y los hechos y resultados son los que son. Cada uno se hace cargo de esos actos individuales. En mi caso, acompañé a Massa a China, y era la primera vez que salía del país en 20 años.

Hay que hacer una ley de financiamiento de la política a nivel nacional. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener un rol en el financiamiento porque le genera independencia a la política. Los sectores del poder económico no nos quieren y siempre han estado más cerca de Macri y el Gobierno de Milei.

Los vínculos con los sectores de poder los tenés. Desde que impulsé la ley del Impuesto a las grandes fortunas y mi voto contra el acuerdo con el FMI, eso se redujo casi a cero.

Nunca me faltó nada de chico. Cuando Néstor asumió como intendente tenía propiedades en alquiler. No somos personas de una vida ostentosa. En mi caso, vivo muy simple.

La versión que leí de Fernando Espinoza es que la fiscalía le pidió dos veces sobreseimiento. El procesamiento no significa su condena. Tendrá que dar su respuesta a la justicia. Él dice que es mentira. No soy ni juez ni fiscal ni conozco la causa.

El feminismo vino a corregir y cambiar muchas prácticas y nosotros le prestamos mucha atención. En nuestra organización, compañeros han pasado por protocolos por el trato no debido a compañeras. Es una conversación profunda.

Yo dejé de tener custodia desde 2016, 2017 y se las dejé a mis hijos y cuando volvimos al Gobierno no quise tener. Los compañeros cuidan a uno en los actos.

El atentado a Cristina fue incentivado por un discurso mediático dominante. No hay dos personas que se levantan y dicen “se la vamos a dar tal”. Si yo me subo a una tarima y empiezo a decir que hay que suprimir a tal y lo repito y lo repito ¿no crees que una persona puede dar un paso más? Primero le llueven piedras a su despacho de vicepresidenta y casi le pegan. Luego incentivan a ir a su casa (donde se produjo el intento de asesinato). Es muy raro todo lo que sucedió.

Quiero estar con mis hijos más tiempo, volver a ver a la popular de Racing.

Me gusta leer y escribir. Son miradas, conceptos, situaciones. Uno escribe. Y preparo mucho lo que voy a decir en un acto.

Lo que hicieron con Cristina no está bien. Hubiera sido mucho mejor que fuera juzgada por personas que no jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Mi mirada es muy personal y crítica, incluso uno atraviesa procesos judiciales.

Se usó el partido judicial para saldar la política. Querían suprimir a una fuerza política. Hay personas de la fuerza que se han pronunciado, veo que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos se ha pronunciado en contra. Cuando me pregunten de la fuerza política lo diré.

El debate y la discusión después de una derrota es lógica. Lo que no tenemos que ponernos es ansiosos. La tarea es que no avancen sobre derechos de la sociedad. Es muy temprano como para tomar decisiones que nos aten y que nos quiten capacidad creativa.

Hay elección del PJ nacional y tengo en la provincia el 40% del padrón nacional. Cuando me tuve que hacer cargo dije que quería que alguien me sucediera a través del voto. Votemos y dejemos esta cantinela.

Con Kicillof tenemos muchísimas coincidencias. Por eso no se entienden las novelas y culebrones que se arman detrás. Axel dio una pelea con los fondos buitres muy importante. En las cosas que importan a los argentinos y argentinas las coincidencias están a la vista.

Hay diferencias lógicas. Pero no es una interna como la de la década de 1980 (en la que el peronismo dirimió, por primera y única vez, su candidatura presidencial en elecciones primarias). La conductora es la misma y es Cristina. Podemos tener miradas de cómo se lleva el día a día, pero me paro sobre las coincidencias, no sobre las diferencias que no son dramáticas.

Hicimos el Frente de Todos. Tenemos que buscar mayor amplitud y con la gente. Y cómo va a funcionar. Está bien explorar afuera del peronismo, todos lo hacemos. Algunos lo hacen superficialmente, otros lo hacemos habitualmente.

Todos tenemos que tener la mayor de las tranquilidades. La provincia es una de las principales víctimas de Milei. El gobernador tiene un desafío enorme por delante y lo tenemos que ayudar todos.

Axel es un más que posible candidato a presidente como puede ser Wado de Pedro, hay que ver qué define Massa y quién surge también. En el 2000, Néstor no estaba en el radar de nadie, en un lugar de 300.000 habitantes a 500 kilómetros de Malvinas.

La relación de Cristina es con la sociedad y a partir de ahí tiene una suerte de ascendencia o conducción sobre el peronismo. La sociedad escucha a Cristina, salvo un 25% muy anti, muy gorila [como se conoce despectivamente a los antiperonistas], muy pro dictadura. La potencia de la voz de Cristina nadie la tiene. El problema que tiene Cristina es que es mina, es mujer. Se las cobraron todas. En cinco años la condenaron. Macri hace 20 años que tiene la causa del correo. ¿Hablan de impunidad? Les cuesta reconocer la capacidad de una mujer. Si se enoja, es bruja y no una mujer de carácter. Le dicen la señora, ¿le dicen señor a algún dirigente? Todos los que vinieron después de ella son grandes críticos de ella: Macri, Alberto y Milei. ¿Cuándo se sientan ahí? Papa, no pasa nada. Argentina no hubiese vivido los años que vivió si ella no se hubiese parado de esa manera. Incluso con la muerte de Néstor, que no es un elemento menor, o atravesar la enfermedad de su hija [la ex presidenta hizo público un parte de salud con el diagnóstico de estrés postraumático).

(Sobre su hermana Florencia) A mí me costó mucho entender la enfermedad, tal vez por mi exceso de racionalidad. Aún hoy hago un esfuerzo por comprenderla. La presión y odio que descargaron sobre ella fue un elemento de extorsión. Eso no se hace, no se le hace a nadie. Me hubiese gustado ayudarla más. La muerte de mi viejo la rompe.

Con información de El País.

