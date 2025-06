Tras meses sin hablar, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof retomaron el contacto

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomaron este martes el diálogo luego de meses de contacto nulo y gélida relación.

Según señalaron fuentes del justicialismo a la agencia Noticias Argentinas, el contacto fue telefónico y quedaron en volver a charlar en los próximos días.

La iniciativa la tomó la presidenta del PJ, que a través de un dirigente cercano consultó al entorno de Kicillof, del que recibió una respuesta positiva, por lo que finalmente se concretó el diálogo entre ambos.

“Hablaron, breve y cordialmente. Quedaron en que vuelven a hablar en estos días”, indicaron fuentes partidarias en diálogo con NA.

La revinculación entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof se dio un día después de que la exmandataria anunciara que será candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral.

Al gobernador bonaerense no lo tomó por sorpresa el anuncio de la candidatura a legisladora provincial en momentos en que también Sergio Massa empieza a definir su futuro político en un almuerzo con intendentes propios que tendrá lugar este miércoles.

“Era algo que nosotros manejábamos desde aquella reunión que duró ocho horas en La Plata, donde ellos habían planteado esa posibilidad. A nosotros no nos sorprendió”, deslizaron cerca de Kicillof.

Tras evocar aquel episodio donde no hubo acuerdo por el desdoblamiento electoral, desde la mesa chica del mandatario bonaerense aseguraron que siguen creyendo que hay que “sentarse a hablar y trabajar para buscar la unidad”. De esta manera, en el kicillofismo no hubo sobresaltos ante un escenario que había sido anunciado por la ex jefa de Estado a partir de la posibilidad de que hubiera desdoblamiento en el territorio bonaerense.

MM con información de la agencia NA.