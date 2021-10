Desde Miami, Macri cree que la indagatoria es "parte de la campaña del Frente de Todos" y pide más tiempo para preparar la defensa

Mauricio Macri, desde Miami, donde viajó para presentar su libro, aseguró este viernes que no cambiará su agenda en el exterior pese a la citación indagatoria para el próximo 7 de octubre en la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan. Según allegados al exmandatario, la decisión del juez de Dolores Martín Bava es “parte de la campaña política del Frente de Todos”, al tiempo que aseguran que sus abogados pedirán “más tiempo para preparar la defensa”.

La Justicia citó a Mauricio Macri a indagatoria y le prohibió la salida del país

Saber más

Macri fue citado a indagatoria para el próximo jueves en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. Además, se le dictó la prohibición de salida del país, a pesar de ya estar en el exterior.

El juez Bava es subrogante de Alejo Ramos Padilla y tomó la decisión como parte de las medidas dispuestas en la investigación que intenta determinar si miembros del anterior gobierno buscaron controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017. El expresidente tiene la obligación de asistir a la indagatoria.

Por el momento, Macri, tras comunicarse con sus abogados, resolvió que esperará que llegue la notificación oficial de la resolución judicial a su domicilio y adelantó que pedirá una postergación de la indagatoria al considerar que tiene poco tiempo para preparar su defensa, ya que no vio el expediente, publica Infobae, donde sostienen que el expresidente no entiende “el apuro” del juez Bava porque él no estaba involucrado en la causa, sino Gustavo Arribas, el exjefe de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Desde Miami, de acuerdo a su agenda original, el exmandatario debería viajar rumbo a Qatar para cumplir con labores vinculadas a la Fundación FIFA, que preside.

Patricia Bullrich: "Macri no estaba procesado y de golpe lo llaman a indagatoria"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, calificó este viernes como "muy sorprendente y nunca visto" la decisión de la Justicia de citar a declaración indagatoria con prohibición de salida del país al expresidente Mauricio Macri en la causa en la que investiga espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

"En este caso ha habido una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Mauricio Macri no estaba absolutamente involucrado. Y de no estar involucrado se pasa a tener una indagatoria con imposibilidad de salir del país sabiendo que está afuera", consideró Bullrich al participar de un encuentro por videoconferencia, en el cual la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) presentó su Comité de Control Electoral rumbo a las legislativas del 14 de noviembre.

"Las personas procesadas en esta causa son otras, no estaba procesado Macri y de golpe lo llaman a indagatoria en tres días en una causa que no conoce, con un juez subrogante, siendo que no esta en el país", continuó Bullrich.

"Es muy sorprendente -insistió- donde primero llaman al expresidente que a las personas que estaban siendo investigadas; es un procedimiento raro, nunca visto que alguien que no está en la causa sea llamado a indagatoria".

La resolución del juez Bava

Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación.

En el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la exsubdirectora del organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados.

El espionaje ilegal "se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes, para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional", remarcó Bava en su fallo.

"Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo", agregó.

La "gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido", evaluó.

En el capítulo de la resolución dedicado a la decisión de citar a indagatoria a Macri, el juez sostuvo que, en principio, "determinar la transgresión a la Ley 25520 (ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina".

"Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", detalló la resolución.

Por otra parte, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan fallecidos, consideró que la decisión del juez Bava "se caía maduro desde el primer momento. No iba a poder zafar porque los papers que presentaron, que están en el expediente, que entregaron los espías, están dirigidos personalmente a él y no puede alegar desconocimiento. Esto es una grata sorpresa", dijo en declaraciones a Radio 10.

Detalles de la causa

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción a Dolores.

De acuerdo con la denuncia de Caamaño, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

El juez dictó además el procesamiento del ex director de la AFI, Gustavo Arribas, y la exdirectora, Silvia Majdalani, además de varios funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

Según Bava, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a los exjefes de la AFI. En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

La denuncia con la que se inició la causa sostiene que la AFI, mientras buscaba material que había solicitado un juez, halló tres discos rígidos con los registros del espionaje ilegal a los familiares, a través de fotos, partes de inteligencia y la intrusión en redes sociales, principalmente en el primer semestre de 2018.

Según Caamaño, las “tareas” ventiladas “no se encontraban ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”.

“El material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, escribió la funcionaria en su denuncia.

De acuerdo a la AFI de Caamaño, “los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al Gral. San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares”.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del mar argentino. A bordo viajaban 44 tripulantes. Pasado un año y dos días, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad.

Con información de agencias.

IG