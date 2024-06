Milei se comparó con Terminator y dijo que viene “de un futuro apocalíptico” para evitar el avance del socialismo

El presidente Javier Milei volvió a señalar al socialismo como la raíz de los problemas de Argentina, comparándose con Terminator al explicar que su misión es alertar al mundo para que no sufra la misma suerte.

“Lo que estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que suelo decir es que vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. De hecho, Arnold Schwarzenegger es libertario”, expresó en una entrevista con la periodista estadounidense Bari Weiss en su programa “Honesty” del canal The Free Press.

Milei también afirmó que su llegada a la presidencia representa un gran avance en su lucha cultural. “Al llegar al poder yo nunca dejé de dar la batalla cultural y ahora el micrófono es muchísimo más grande, el nivel de alcance es más grande. Las cosas que yo dije en Davos yo las venía diciendo desde hace mucho tiempo, pero diciéndolas siendo presidente de un país, siendo el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, el efecto es muchísimo más grande. La parte más positiva es que a partir de estos discursos muchísima gente está despertando”, señaló.

Criticó a aquellos libertarios que no se involucran en la política, calificándolos de cobardes. “Yo he tenido que soportar calumnias, injurias de todo tipo, pero no solo sobre mi persona, sobre mi hermana, sobre mi padre, sobre mi madre. Han dicho cualquier tipo de barbaridades. Se han metido con mis seres queridos, con todos. Hasta se han metido con mis perros. Es decir, hasta violando la propia Constitución Nacional que dice que las acciones privadas están reservadas a lo privado, a la conciencia y a la voluntad de Dios. Han sido tan sucios, tan inmundos que hasta se han metido con mis perros. En ese sentido, hay que tener mucho coraje para hacerlo”, continuó.

El topo que destruye el Estado

“¡Amo! Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, sobre mis seres queridos, que son mi hermana y mis perros, y mis padres, con tal de destruir al Estado”, dijo en otro momento de la entrevista.

Al ser repreguntado sobre por qué critican tanto a sus perros, afirmó con bronca: “Por qué saben que son mis seres más queridos y son tan sucios, tan bajos y tan miserables que se meten con mi vida privada, algo que no deberían hacer y llegan al límite de meterse con mis perros”.

Visitó Santa Fe, cuestionó a los “corruptos” y dijo que “algunos periodistas promueven saqueos”

Milei visitó este jueves la ciudad santafesina de Armstrong, por la feria Agroactiva, adonde brindó una charla junto con el diputado José Luis Espert, de La Libertad Avanza, y otros funcionarios, en un público integrado mayormente por productores agropecuarios.

En ese marco, Milei criticó a “aquellos que decían que era imposible alcanzar el equilibrio fiscal”. “Bajamos la cantidad de ministerios a la mitad, eliminamos la obra pública, eliminamos prácticamente las transferencias discrecionales a provincias, encaramos un programa de racionalización del gasto social como nunca se vio, digamos, donde históricamente hemos reclamado por eliminar a los gerentes de la pobreza, a los intermediarios, y vaya que lo estamos haciendo y vaya que estamos encontrando un montón de corruptos y que los estamos llenando de causas en la Justicia”, aseveró.

El Presidente dijo que “por ende” su gobierno no sólo está “cumpliendo con el mandato de las urnas de bajar la inflación y de poner la calle en orden, cosa que es gran mérito de la ministra [Patricia] Bullrich” sino que además está “dando una lucha sin cuartel contra los corruptos y los que hundieron a este país, que usan las causas nobles para esconderse detrás de los pobres”.

“Les estamos tocando el curro y nos acusan de insensibles, cuando en realidad lo que está pasando es que están llorando y gritando básicamente porque se les están terminando los curros y porque tienen abstinencia de caja”, dijo Milei entre aplausos. También dijo que “algunos periodistas promueven saqueos”.

Sostuvo que la Argentina sufrió la gestión de “políticos que son una reverenda mierda” y que en el mercado de cambios los “pifiadores seriales” están haciendo profecías “apocalípticas”.

Volvió a cuestionar la aprobación, por parte de Diputados, de la nueva ley de movilidad jubilatoria y señaló que viene a “sabotear” el equilibrio fiscal. “No podían dejar de demostrar que son una casta inmunda porque se subieron 80% las dietas para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien llevan tomándose seis meses. Para aprobar el aumento para ellos lo hacen rapidito, qué eficientes que son cuando quieren la de ellos”, dijo y volvió a tratar a los diputados de “degenerados fiscales”.

Milei afirmó que “se bloqueó el tema de eliminar la jubilación de privilegio”, que es algo que a él le “importa un rábano”. “Yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio porque saben que si yo hago bien mi trabajo después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto pero estos están acostumbrados a ser zafarranchos durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. Basta: si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta y por eso hay que eliminarlas”, dijo el Presidente.

Volvió a decir que a “vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal”. “No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera y si aún así buscarán el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política así que no tengan dudas que el déficit cero quedó está para quedarse”, señaló Milei.

JJD