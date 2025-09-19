Milei en Córdoba: “Hay un empecinamiento por destruir lo que hemos construido”

El presidente Javier Milei consideró la tarde de este viernes en Córdoba que “doblegar al statu quo no es fácil, los procesos de cambio siempre generan resistencia”.

“Cuando más fuerte es el cambio, la resistencia es aún muchísimo mayor”, sostuvo al exponer en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Son décadas y décadas de acumular ideas en la dirección incorrecta”.

En referencia a los rechazos a sus decisiones que viene aprobando el Congreso, señaló: “Desde febrero o marzo la política no para de meter palos en la rueda. Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido a lo largo de este año”.

“La parte más irracional de la política argentina lo único que intenta hacer es romper el equilibrio macroeconómico y es por eso nos sacaron más de 40 leyes en contra”, aseguró.

En ese marco, el jefe de Estado dijo: “La crítica que se hace a la política es bastante ingenua porque nunca deberían olvidarse que nosotros asumimos con el 15% de la Cámara de Diputados y menos del 10% de la Cámara de Senadores. Es increíble todo lo que hicimos en el primer año”.

“Habría que tomar conciencia de que Argentina entró al sigo XX siendo desarrollado y es el único que se convirtió en subdesarrollado. Es bastante poco autocritico”, sostuvo. “Violar la restricción del Presupuesto no es gratis. Es impactante cómo llegó a la gente la idea de 'no hay plata'. Para Argentina no fue barato violar sistemáticamente la restricción de presupuesto”.

Milei cuestionó al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al advertir que “cuando uno pasa por la administración pública y tiene la tarea de llevar a cabo el país, una provincia o un municipio, se supone que uno debe aprender qué era la restricción presupuestaria”.

“Lo comento al pasar porque días atrás, Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo, y hacía una propuesta de gastar más que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. ¿Con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria, con endeudamiento?”, se preguntó. “Somos uno de los cinco países con déficit cero. Le preguntaría al ex gobernador Schiaretti si piensa en llevar el IVA al 42%, si piensa en financiar esa locura hundiendo más gente en la pobreza”.

“¿Qué hacemos? No aflojemos, sigamos para adelante. ¿Falta un montón? Sí, pero hemos logrado un montón. Hay que hacer que valga la pena todo el esfuerzo de los 20 meses”, señaló el mandatario. “En este momento pedimos que no aflojen, sabemos que es duro y falta. Pero estamos a mitad de camino. Hay que seguir metiéndole, seguir empujando. Porque del otro lado está el camino de la prosperidad”.

Más tarde, a las 18, el mandatario tiene previsto ofrecer un discurso en un acto de campaña de La Libertad Avanza.