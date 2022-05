Milei y El Dipy: alianza para conquistar el conurbano

Famosos con inquietudes, adolescentes liberales, partidos tradicionales y parientes de políticos con experiencia. El armado de Javier Milei se compone de todo eso y más. La propuesta anti-casta también se puede nutrir de los restos de la casta. “Tenemos diálogo con muchos actores y precandidatos, pero la única postulación confirmada es la de Javier”, aseguran cerca del diputado.

El mayor desafío de La Libertad Avanza es organizar un partido de cero en la provincia de Buenos Aires, para sostener la ambición presidencial de Milei. Con tal objetivo, el legislador libertario Ramiro Marra cuenta con una planilla de excel. Es un intento por ordenar el caos.

La lista punteada por Marra llega a los 500 renglones. El excel detalla los nombres, características y contacto de 500 referentes bonaerenses de La Libertad Avanza, o aspirantes a serlo, repartidos entre los 135 municipios de la provincia. Se trata de una lista muy heterogénea. Por momentos demasiado heterogénea, con biografías absolutamente diversas.

Una de las nuevas incorporaciones de Milei es la del cantante El Dipy. Ambos protagonizarán un acto en la cancha de El Porvenir el 10 de junio. Cada uno aportará su arte. Abrirá El Dipy, cantando cumbia villera. Después Milei dará una clase abierta sobre economía.

“Estamos frente a un cambio época”, anuncia una voz en off con tono de locutor de sábado mientras suena una de las cumbias de El Dipy. Es el último poste que el músico hizo en su cuenta de Instagram invitando a sus 469 mil seguidores a sumarse al acto. En el video aparece, claro, El Dipy, y una sucesión de imágenes en las que se mezclan Milei, la conductora Viviana Canosa, y la imagen de un león, tal como le gusta definirse al libertario. El tema sigue con El Dipy cantando “ya me cansé de esta gente pelotuda” y entonces quien aparece, sin ningún tipo de metáfora, es el presidente Alberto Fernández. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es otro de los aludidos -“ya me cansé de esta gente careta”, le dedica, y también la vicepresidenta Cristina Fernández -“ya me cansé de que me mientan”, dice-.

No es este el primer posteo del cantante apoyando a Milei. En su cuenta también hay dos videos en los que el libertario le dedica largos elogios. “El Dipy es un genio”, es el más repetido.

David Adrián Martínez, El Dipy, es uno de los principales referentes de la cumbia villera. Su éxito llegó de la mano de su segundo disco, “Estamos Más Allá De Mi Rosquete”, que contenía temas como “Todas las manos” y “Cheto arrepentido”. Su tema “Par-tusa”, fue entonado por los jugadores del París Saint Germain -de la mano de Messi y la troupe argentina- para salir a la cancha en el estadio del Bayer Munich.

Aunque nunca ocultó su antiperonismo, fue durante la pandemia, y sobre todo en el aislamiento, que lo dejó bien claro. Sus polémicas incluyeron Pablo Echarri, Diego Brancatelli y la última el viernes pasado, cuando en una discusión con Jorge Yoma en el programa de Viviana Canosa, la conductora terminó echando del estudio al ex senador.

Desde hace tiempo El Dipy es una figura difícil para los políticos, una figura que ahora parece haber conquistado Milei.

Más allá de la cumbia

Será el primero de un encadenado de eventos mileístas. La siguiente performance se concretará el 23 julio. Se realizará en la histórica plaza Alberdi de San Miguel de Tucumán. El legislador Ricardo Bussi promete que el acto será más masivo que el protagonizado por Javier Milei en Mendoza, en abril pasado. El escenario de aquella performance fue el parque O´Higgins. Unas diez mil personas lo acompañaron. El acto mendocino fue organizado por el alicaído y conservador Partido Demócrata, que sólo cuenta con un concejal.

En Tucumán, en cambio, Fuerza Republicana (FR) es un partido competitivo. Se trata de una fuerza fundada por el genocida Antonio Domingo Bussi. De la mano de FR, Bussi gobernó Tucumán entre 1995 y 1999. Actualmente, el sello bussista cuenta con ocho legisladores provinciales, incluido el hijo de Antonio, Ricardo Bussi.

“Está cerrado el acto. Lo vamos a apoyar para presidente. Vamos a proveer fiscales en toda la provincia, porque tenemos una estructura aceitada. Participamos en lecciones desde hace 35 años. A cambio él nos va a apoyar”, revela Bussi ante elDiarioAr.

El candidato a gobernador tucumano de Fuerza Republicana será Ricardo Bussi. “Tengo chances porque el Frente de Todos está dividido. Y Juntos por el Cambio también”, explica el aliado de Milei.

“Estuve en Mendoza con Javier y salí impresionado. Lo de la juventud es impresionante. Todos los hijos de mis amigos me preguntan por él. Es antisistema. Con una crisis como esta, el antisistema se impone”, concluye Bussi.

La Libertad Avanza sumó otros sellos partidarios menores de la provincia de Buenos Aires. Si bien no todas las fuerzas confirmaron su alianza con el partido de Milei, la mayoría se encuentra a un paso. Se trata de LiberAR, Unite, Demócrata, MID, Renovador Federal, Libertario y Unión Celeste y Blanca.

El despliegue en la provincia de Buenos Aires le suma estrés a la competencia no declarada que existe entre dos economistas y diputados: Milei y José Luis Espert. En los últimos días, Espert mantuvo reuniones con los diez concejales bonaerenses que responden a su liderazgo. Los cara a cara apuntaron a reafirmar esa condición y evitar las fugas hacia la fuerza de Milei.

Sobre los acuerdos en el resto del país, el espacio libertario negocia con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Demócrata, Unite, el Partido Libertario y el Partido Renovador Federal.

El Partido Demócrata de Córdoba votó el fin de semana, en una convención nacional, respaldar la candidatura presidencial de Milei. El abogado Rodolfo Eiben es el impulsar entusiasta de ese pacto. Eiben planea ser candidato a gobernador por Córdoba, desde el Partido Demócrata. Su aspirante vice será una figura popular: el humorista Carlos “Negro” Alvarez.

“No lo conozco personalmente a Milei. Mi charla fue con el precandidato a gobernador de Córdoba y él me convenció”, aseguró Álvarez al ser entrevistado en Radio Colonia. Antiperonista confeso, el humorista opinó que “Milei es bravo. Es un tipo que dice lo que piensa. Por eso está midiendo lo que mide. Hablo con mucha gente joven que está a muerte con él”.

Si bien las charlas existen, la alianza cordobesa no está cerrada. También subsisten conversaciones con la economista liberal Diana Mondino.

En San Juan, La Libertad Avanza tendió un puente con Juan Alfredo Avelín, presidente de Cruzada Renovadora. Avelín y Milei se reunieron hace un mes. El representante de la histórica familia Avelín sanjuanina reveló la charla. “Le dije 'mire Milei, usted es liberal, pero yo no soy liberal, yo vengo del desarrollismo, hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo, si nos respetamos las banderas estamos bien'”, afirmó Avelín.

En Entre Ríos, el armado libertario avanza con Miriam Müller, quien ya compitió por esa fuerza en las legislativas del 2021. En Salta, uno de los referentes es Marcos Urtubey, hijo del exgobernador salteño Juan Manuel. Marco tiene 28 años.

Admirador del economista, Urtubey hijo asegura que “desde el peronismo siempre termina siendo todo lo mismo. Siguen trabajando sobre la idea de la movilidad social ascendente y en las prácticas fracasa reiteradamente”.

El exgobernador salteño peronista es crítico del fenómeno Milei, pero a la vez celebra (o al menos lo intenta) la decisión de su hijo. Mientras proyecta una tercera vía peronista para el 2023, Urtubey padre comenta a elDiarioAr: “Decisiones como la de Marco te hacen poner a prueba el discurso de la libertad para elegir que uno promueve. Pero si él lo hace convencido, me parece bárbaro”.

AF