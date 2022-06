Milei viaja a Córdoba, busca escaparle a la interna y se enfoca en su discurso liberal sobre la economía

.@JMilei Milei, dijiste en el programa de Canosa que yo no soy de La Libertad Avanza y que no puedo presentarme en el lema en las PASO de agosto de 2022. Te recuerdo esta foto y que vos me pediste que allí esté. No tengas miedo. Champions League pulveriza a Primera División D. pic.twitter.com/S031TsbGO1