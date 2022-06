En rol de padrino ecuménico del PRO, Macri se mete en la campaña bonaerense

En los últimos dos meses, se mostró con los tres presidenciables amarillos. Y con él, serían cuatro los candidatos potenciales. También se juntó con tres anotados en la carrera para ser gobernadores. Mauricio Macri se ubica por encima de las internas del PRO. Así, el expresidente se muestra como un león herbívoro que, en caso de quererlo, podría competir y ganar en una PASO.

Este miércoles se metió en la campaña bonaerense. Acompañó a la exgobernadora María Eugenia Vidal en una ronda de timbreos y al diputado Cristian Ritondo, uno de los aspirantes a la gobernación. Recorrieron el barrio platense de Tolosa, donde nació Cristina Kirchner. Junto al intendente local Julio Garro caminaron y visitaron la obra terminada del arroyo El Gato, en las afueras de La Plata. Garro tampoco descarta la chance de postularse a gobernador.

“Hoy vemos un retroceso y una gestión paralizada con un gobierno que sólo se ocupa de sus propias internas partidarias y no le importa la realidad que vive la gente”, planteó Vidal. Diputada nacional por la Capital, la ex gobernadora no cuenta con una hoja de ruta electoral definida. Coquetea con la posibilidad de ir por la presidencia, de competir por la sucesión del alcalde porteño o de no ser candidata en 2023.

“Tenemos que recuperar la puesta en marcha de obras estratégicas en la Provincia, como hicimos cuando gobernamos con Mauricio y María Eugenia”, se ilusionó dijo Ritondo. Y el exministro de Seguridad bonaerense agregó: “En 2023 vamos a devolverles la esperanza a los argentinos con el cambio que hace falta”.

Sin radicales de peso a la vista, hay al menos tres macristas anotados para pelear por la gobernación. Al diputado Diego Santilli lo esponsorea Horacio Rodríguez Larreta. A Ritondo, María Eugenia Vidal. Y al intendente de Lanús Néstor Grindetti lo impulsa Mauricio Macri. Pero el egresado del Cardenal Newman no exhibe avales exclusivos. El año pasado hizo campaña junto a Santilli en las legislativas. Y no descarta volver a mostrarse junto a El Colo.

Sin una referencia definida, pero de renovado buen diálogo con Patricia Bullrich, el diputado PRO-peronista Emilio Monzó también se anota en la lista. Paradojalmente, el presidente del PRO bonaerense se corrió de ese grupo. Intendente de Vicente López en uso de licencia y actual funcionario porteño, Jorge Macri ya concretó su mudanza hacia la Ciudad. Porque el primo de Mauricio apuesta a ser el sucesor de Rodríguez Larreta en la Capital. Esa doble condición le valió algunos reproches. Por ejemplo, el del intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel. Aliado con Bullrich e integrante del club de los halcones, Iguacel también fantasea con la posibilidad de ser gobernador bonaerense.

Días atrás, el intendente Grindetti, ex gerente de Socma y ministro de Hacienda de Macri en la Ciudad, visitó Monte Chingolo. ¿Quién lo acompañó en la jornada proselitista? El expresidente. Estuvieron, según explicó Grindetti, “en una casa que fue recuperada al narcotráfico durante 2018”.

El intendente de Lanús es uno de los dirigentes más leales a Macri. “Mauricio se merece un segundo tiempo”, afirma Grindetti ante elDiarioAR. Ambos acompañaron a Patricia Bullrich en el acto que, la semana pasada, La Piba encabezó en Olivos. Aquella presentación funcionó como una suerte pre-lanzamiento. Además de Macri y Grindetti, se sumaron dirigentes alineados con Emilio Monzó.

El armado político de La Piba en la provincia de Buenos Aires fue tercerizado en dos monzoístas: el diputado nacional Sebastián García de Luca y el senador provincial Marcelo Daletto.

Así, Macri completó en menos de dos meses una ronda ambiciosa de esponsoreos. Compartió una reunión de gabinete porteña con Rodríguez Larreta. Apadrinó el proto-lanzamiento de Bullrich. Y salió de timbreo con Vidal y Ritondo. También respaldó a un par de aspirantes a la gobernación de dos provincias: el senador neuquino Ignacio Torres y el diputado Rogelio Frigerio.

En paralelo, este miércoles Rodríguez Larreta empezó una campaña para reclutar precandidatos de la sociedad civil. Con un ojo puesto en el mal humor social en alza, el alcalde lanzará un plan para seducir “nuevos líderes” en la Ciudad.

