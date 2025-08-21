Milei protagoniza el Council of the Americas tras los golpes del Gobierno en el Congreso

Javier Milei cierre este jueves una nueva edición del Council of the Americas (COA), la vidriera de los intereses norteamericanos en el país. El Gobierno se mostrará lanzado de lleno a la campaña electoral, ya que gran parte del gabinete expondrá en el escenario del hotel Alvear Palace. Pero la expectativa política está en cuál será la reacción del mandatario sobre las votaciones sobre sus vetos en la Cámara de Diputados.

La conferencia organizada en el país por AS/COA en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), reunirá a funcionarios y empresarios que analizarán la coyuntura y las perspectivas del país y la región. Los organizadores presentan el encuentro como “una edición clave en un año decisivo”, ya que se lleva a cabo casi en la mitad de la gestión libertaria y a poco de las elecciones legislativas que plebiscitarán la motosierra que adoptó el país en 2023.

Esta edición se da “en un contexto de transformación política y económica” y remarcan que se trata de “un espacio clave para escuchar, comprender y anticiparse a lo que viene”, señalaron en la organización. En este marco, anticiparon que “en un año signado por las elecciones legislativas, un grupo de candidatos expondrán sus perspectivas días antes de los comicios”, sumándose a los funcionarios públicos y dirigentes empresarios.

La cita formal de este jueves reunirá al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, flamante primer candidata a senadora libertaria en CABA.

Anfitriones del Presidente serán la presidenta y CEO de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), Susan Segal, y el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman.

La jornada tendrá también un espacio donde un grupo de empresarios disertarán sobre grandes inversiones estratégicas en el contexto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que acapara el foco principalmente del sector minero y el energético. En este panel disertarán Juan Martin Bulgheroni, de Pan American Energy Group; Guillermo Caló, de Rio Tinto; Martin Genesio, presidente y CEO de AES Argentina; y Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

Además, habrá una conversación con representantes de organismos multilaterales: Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Morgan Doyle, gerente general del Departamento del Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Temel Oktem, gerente general de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

