eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
El presidente volverá a viajar

Milei recibió al ministro de Exteriores de Israel y crece la expectativa para trasladar la embajada a Jerusalén

  • El canciller Pablo Quirno afirmó que en febrero viajará a Israel para profundizar el vínculo bilateral y confirmó que prepara una nueva visita del presidente a ese país para terminar de completar el paso de la Embajada a Jerusalén.

El presidente Javier Milei se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar
El presidente Javier Milei se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar NA

elDiarioAR

0

El presidente Javier Milei recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la Casa Rosada. Del encuentro también participaron el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

Milei estuvo acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish. Gideon Sa’ar llegó al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente. El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitó el Palacio San Martín, donde fue recibido por el su colega Pablo Quirno.

Allí, Quirno destacó el crecimiento el 5,2 por ciento de la economía y aseguró que “en el mundo no creen que este tipo de ajustes genere crecimiento, pero la Argentina está probando”. El canciller afirmó además que en febrero viajará a Israel para profundizar el vínculo bilateral y confirmó que prepara una nueva visita de Milei a ese país para terminar de completar el paso de la Embajada a Jerusalén.

Estamos trabajando en una nueva visita del Presidente a Israel y terminar de trasladar la Embajada a Jerusalén”, resaltó el ministro de Relaciones Exteriores.

En tanto, Sa’ar tiene tiene programada la disertación en un evento por el 90º aniversario de la DAIA y la asistencia al concierto que se celebrará el miércoles a las 20 en el Teatro Colón.

Con información de la agencia NA

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats