Milei acordó con el PRO de Macri el veto total a la suba de los jubilados y bloquear una contraofensiva en el Congreso

Javier Milei cerró filas con propios y ajenos para robustecer una medida temeraria: vetar la ley del aumento a los jubilados sancionada en el Congreso por una amplia mayoría. El Presidente obtuvo en la noche del viernes el “respaldo total” de los diputados aliados de los bloques PRO y MID, además de abroquelar a la bancada oficialistas tras la crisis por la visita de un grupo a genocidas en la cárcel de Ezeiza.

Milei se reunió primero con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para luego pasar a una reunión ampliada con el resto de los legisladores. El encuentro contó con la participación de figuras clave, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Un dato llamativo fue la ausencia de Santiago Caputo, alter ego del mandatario que generó una fuerte polémica con Mauricio Macri. Tampoco estuvo el titular de la Cámara baja, Martín Menem. Estuvieron más de una hora conversando.

Si bien hubo un acuerdo para armar una mesa de diálogo parlamentario, no así un interbloque, también hubo ciertos cruces con los amarillos, que reclamaron ser más escuchados para evitar nuevos traspié parlamentarios, supo elDiarioAR de fuentes al tanto del cónclave. Hace una semana el Gobierno sufrió tres derrotas al hilo: además de la sanción de la nueva fórmula jubilatoria, el DNU de los fondos a la SIDE fue rechazado en Diputados y el radicalismo y el kirchnerismo tomaron las riendas de la bicameral de Inteligencia.

Fuentes oficiales informaron que Milei explicó ante los legisladores los motivos de su veto, con el objetivo de garantizarse que la oposición no tendrá lo dos tercios de los votos necesarios para impedir que la oposición restablezca la ley. “El Presidente ratificó el veto de toda la ley y explicó cuál es el agujero fiscal que hace, que es el 1.2 o 1.8 por cineto, lo que significa presupuestariamente, y tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo el gobierno por sostener el déficit cero”, explicó Ritondo en rueda de prensa.

Milei devolvió el gesto a los opositores que lo visitaron: expresó su intención de “mejorar la coordinación y establecer más y mejores instancias de diálogo”, explicó un operador a este medio. Tanto el PRO como Zago propusieron un esquema de trabajo donde, antes de enviar proyectos al Congreso, las bancadas aliadas puedan conocer previamente la letra chica.

El partido amarillo también reclamó sumar “instancias de coordinación” con sus intendentes y gobernadores, que son el porteño Jorge Macri (en disputa por los fondos coparticipables), el chubutense Nacho Torres y el entrerriano Rogelio Frigerio. “Así podemos empezar a trabajar en una construcción política conjunta para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”, dijeron en el partido amarillo.

“Se va a armar una mesa de diálogo legislativo, con el jefe de Gabinete a la cabeza para coordinar mejor los temas que vienen a futuro”, explicó a su vez un diputado involucrado en la reunión. El próximo desafío que tiene el Gobierno es que avance en el Congreso el Presupuesto 2025.

Más allá de cierto acuerdo para la coordinación futura, en el cónclave entre el jefe de Estado y los legisladores hubo algunos cruces. “Señalamos dos situaciones donde no fuimos escuchados y que podrían haberse manejado mucho mejor, evitando problemas para el gobierno y para quienes queremos que el cambio se fortalezca”, plantearon desde el PRO. Por el tema de jubilaciones, María Eugenia Vidal había sugerido en Diputados un camino para evitar el veto presidencial, pero no se tuvo en cuenta. Y sobre el DNU de fondos reservados, en el partido amarillo entienden que “si se hubiera conformado la Bicameral de inteligencia a tiempo” no se habría rechazado en la Cámara baja. Curioso es que muchos macristas votaron ese rechazo.

La reunión de este viernes consumó la nueva estrategia de acercamiento de Milei con el expresidente Macri en recientes reuniones en la Quinta de Olivos. Entre los presentes en la reunión se encontraban diputados del PRO como Vidal, Luciano Laspina y Diego Santilli, además de senadores libertarios como Bartolomé Abdala, Vilma Bedia y Ezequiel Atauche. También hubo diputados oficialistas, donde llamó la atención uno en particular: Nicolás Mayoraz, quien aparece en los chats del cura Javier Olivera Ravasi donde se organizó la visita a los genocidas en Ezeiza para impulsar una ley que los excarcele.

MC/JJD