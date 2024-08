Un nuevo video de las visitas a Alberto Fernández en la Casa Rosada dispara otra tanda de críticas de Milei

La panelista y conductora Tamara Pettinato apareció en un nuevo video junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada. En este caso, Pettinato aparece sentada en el sillón de Rivadavia, desde donde mantiene un diálogo de carácter personal con el expresidente.

Es el tercer video que se filtra de la intimidad de un almuerzo compartido, todos ellos grabados por Fernández. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, ninguno de los videos tuvo lugar durante las restricciones de la pandemia y, por lo tanto, no revestirían un delito más allá de lo inadecuado del encuentro amoroso en el despacho presidencial.

La reacción del presidente Javier Milei no se hizo esperar y, al poco de divulgarse la existencia del nuevo video, publicó su descargo en la red social X. “Un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el Sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy”, escribió Milei en su cuenta.

“Vergüenza es poco”, concluyó.

DM