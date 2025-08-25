Realizan por primera vez un trasplante de pulmón de cerdo a un humano

Un equipo de investigadores chinos trasplantó por primera vez en la historia el pulmón de un cerdo a un ser humano. En concreto, los autores trasplantaron el pulmón izquierdo de un cerdo modificado genéticamente a un receptor humano de 39 años en muerte cerebral y el órgano se mantuvo viable durante los nueve días que duró el estudio, aunque mostró ciertos signos de daño y rechazo inmunitario.

En un trabajo publicado este lunes en la revista Nature Medicine, el equipo liderado por Jianxing He destaca que se trata del primer caso documentado de trasplante de pulmón entre especies y augura que puede tener importantes aplicaciones clínicas futuras.

El xenotrasplante, que consiste en trasplantar órganos de una especie a otra, representa una posible solución a la escasez de órganos humanos para trasplante. Estudios previos demostraron la viabilidad de trasplantar riñones, corazones e hígados de cerdos modificados genéticamente a humanos, pero el trasplante de pulmones presenta desafíos distintos a los del trasplante de otros órganos sólidos, debido a su complejidad anatómica y fisiológica.

Signos de rechazo

El cerdo del que se obtuvo el pulmón se había sometido a edición genética mediante CRISPR para eliminar los antígenos que podrían activar el sistema inmunitario humano tras el trasplante. Los autores observaron que el pulmón no fue rechazado inmediatamente por el sistema inmunitario y mantuvo su viabilidad y funcionalidad durante nueve días.

Sin embargo, observaron signos de daño pulmonar a las 24 horas del trasplante y signos de rechazo pulmonar mediado por anticuerpos a los tres y seis días, por lo que el experimento se dio por finalizado el noveno día.

Los investigadores creen que sus hallazgos representan un primer paso para el trasplante de pulmón de cerdo a humano. Sin embargo, aún se requieren mejoras para optimizar tanto las modificaciones genéticas realizadas en el cerdo donante como los fármacos inmunosupresores necesarios para evitar el rechazo inmunitario del pulmón y mantener la función a largo plazo.

Un delicado equilibrio

Hasta ahora, los experimentos de xenotrasplante en humanos se habían limitado a riñones, corazones e hígados, pero nunca a pulmones, destaca Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, en declaraciones al SMC. “Este órgano constituye un desafío aún mayor por su delicado equilibrio fisiológico: recibe un altísimo flujo sanguíneo y está expuesto de forma continua al aire del entorno, lo que lo hace particularmente vulnerable”, subraya.

Si el xenotrasplante llega a establecerse como una opción clínica, podría aliviar de manera decisiva la escasez actual de órganos Beatriz Domínguez-Gil — Directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)

En opinión de la experta, para hacer viable el xenotrasplante pulmonar en un futuro clínico real será necesario perfeccionar tanto las modificaciones genéticas, como las técnicas de preservación del órgano y los protocolos de inmunosupresión utilizados en el receptor. “El desafío es enorme, pero el trabajo, riguroso en su diseño y desarrollo, abre una vía inédita hacia nuevas alternativas frente a la escasez crítica de pulmones para trasplante”.

Es la primera evidencia humana en pulmón y confirma la factibilidad técnica, aunque persisten retos de edema, rechazo e infección Iván Fernández Vega — Profesor titular de Anatomía Patológica de la Universidad de Oviedo

“Es la primera evidencia humana en pulmón y confirma la factibilidad técnica, aunque persisten retos de edema, rechazo e infección”, señala Iván Fernández Vega, profesor titular de Anatomía Patológica de la Universidad de Oviedo, al SMC. El experto recuerda que, además de los trabajos previos en corazón y riñón, recientemente también se publicó un xenotrasplante de hígado de cerdo a humano en muerte cerebral, que se mantuvo funcional durante 10 días y sin rechazo inmediato.

Escasez de órganos

Según el Observatorio Global de Donación y Trasplante (GODT, por sus siglas en inglés), en 2024 se realizaron 8.236 trasplantes pulmonares en todo el mundo, lo que supuso un incremento del 6% respecto al año anterior. Sin embargo, la demanda supera ampliamente a la disponibilidad de órganos. Solo en la Unión Europea, 2.221 pacientes recibieron un trasplante pulmonar en 2024, frente a los 3.926 que permanecieron en lista de espera a lo largo de ese año; de estos últimos, 216 fallecieron antes de acceder al trasplante. En España, líder mundial en esta práctica, se realizaron 623 trasplantes en 2024, lo que supone una tasa de 13,1 por millón de habitantes, la tasa más elevada del mundo.

“Estos datos ilustran la magnitud del problema: miles de personas cada año enfrentan la posibilidad de no recibir a tiempo el órgano que podría prolongar y mejorar sus vidas”, indica Domínguez Gil. “Si el xenotrasplante llega a establecerse como una opción clínica segura, podría transformar radicalmente el acceso al trasplante de pulmón y aliviar de manera decisiva la escasez actual de órganos”.