La oposición se aferra a la avanzada contra la Corte para mostrar unidad

Los tres gobernadores radicales y el alcalde compartieron un scrum. Después de las fricciones que atravesaron, en parte alimentadas por el gobierno, los cambiemitas con responsabilidad de gestión unificaron agenda en contra del oficialismo. La avanzada del cristinismo en contra de la Corte Suprema les dio la oportunidad para meter el dedo en una llaga del Frente de Todos. Horacio Rodríguez Larreta, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés consensuaron speech.

Rodríguez Larreta sostuvo que le parece “muy grave el avance y el ataque del Gobierno a la Corte Suprema de Justicia”. Lo afirmó al ser consultado sobre la convocatoria que impulsan sectores kirchneristas contra el máximo tribunal y cuenta con el aval del viceministro de Justicia, Martín Mena.

El Presidente debe frenar los ataques contra la Corte Suprema. No se puede avalar desde el Poder Ejecutivo a funcionarios que fomentan una marcha para echar Jueces. @alferdez debería pedir la renuncia de su Viceministro de Justicia de inmediato. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) 11 de enero de 2022

“Que participen de una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte me parece gravísimo y que el Presidente lo avale me parece gravísimo”, enfatizó. Durante la inauguración del noveno centro de testeo de Covid en la Ciudad, Larreta dijo: “Creo que el principio de división de poderes es uno de los principios básicos de un sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución, por eso me preocupa tanto esta situación”.

Gerardo Morales pidió directamente que Alberto Fernández eche a Martín Mena. “En un sistema democrático no se puede descalificar ni presionar tribunales porque no nos gustan sus fallos, menos aún cuando ese tribunal es el órgano máximo del Poder Judicial”, expresó Morales a través de su cuenta de Twitter, en relación a las últimas declaraciones de Alberto Fernández, quien sostuvo que la Corte “tiene un problema de funcionamiento muy serio”.

El gobernador de Jujuy insistió en que “son muy graves las expresiones del Presidente”, así como también “los excesos” en los dichos sobre la Corte Suprema de Mena.

La embestida contra la Corte Suprema de Justicia es un ataque al sistema republicano de división de poderes, y el Presidente de la Nación es quien más debe entenderlo.



ABRO HILO. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) 11 de enero de 2022

El correntino Valdés aportó en esa misma línea. “La embestida contra la Corte Suprema de Justicia es un ataque al sistema republicano de división de poderes, y el Presidente de la Nación es quien más debe entenderlo”, tuiteó el correntino.

Los dos radicales y el alcalde amarillo comparten un grupo de whatsapp y tienen una dinámica de diálogo propia, autónoma de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

Ese vínculo orgánico, sin embargo, se vio lesionado ante la convocatoria del Gobierno para informar a los gobernadores sobre el curso de las negociaciones con el FMI. Si bien acordaron no ir a la cita en la que expondría Martín Guzmán, Alberto Fernández intentó quebrar ese frente unificado. El presidente habló directamente con Morales y Valdés. Así, los gobernadores terminaron mandando a sus vices al encuentro. Rodríguez Larreta fue el único sin representación oficial.

Los cuatro cambiemitas acordaron reunirse exclusivamente con Guzmán, más Sergio Massa y Máximo Kirchner. Pero la nueva juntada se pospuso por la explosión de los casos de Covid-19. La reunión finalmente se concretaría entre el lunes y el martes próximo.

En el medio, Morales y Rodríguez Larreta concretaron una bilateral el lunes a la tarde en la Casa de Jujuy en la Capital. Fue un intento de mostrar unidad, tras una sucesión de semanas erráticas dentro de la familia ampliada de JxC.

Con un ojo en el 2023, Morales apuesta por una tercera vía para "primerear" al PRO y a Rodríguez Larreta. En el cara a cara del lunes pautaron que el alcalde visitará Jujuy en febrero próximo. En las conversaciones que mantienen los tres gobernadores radicales junto al alcalde, días atrás Morales le reprochó a Larreta porteño que se deja “correr por los halcones de Patricia”. Y le reprochó que de esa forma “pierde el centro”.

