La oposición también cuestionó el fallo a favor de los jueces por Ganancias: “Es un retroceso”

El pago del Impuesto a las Ganancias para los magistrados que fueron nombrados a partir del 2017 fue declarado inconstitucional hoy por el juez Pablo Cayssials, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, en el marco de una demanda impulsada por José Luis Agüero Iturbe, Fiscal General Adjunto. La medida fue criticada por el opositor Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO y uno de los principales impulsores y autores del proyecto de ley en 2016, que la calificó como “un retroceso”.

Por aquel entonces, y en pleno gobierno de Mauricio Macri, Tonelli trabajó en la ley para que los jueces pagaran este tributo. Hoy, luego de conocerse la medida del magistrado Cayssials, fue consultado por el elDiarioAR y aseguró que “es una manifestación muy rotunda de que todavía quedan muchos jueces que ven a la Justicia como una verdadera corporación y que defienden privilegios absolutamente irrazonables e injustificables en pleno siglo XXI”.

La Ley estableció que quedaban alcanzados por el Impuesto a las Ganancias todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales del país nombrados a partir del 1° de enero de 2017 y tenía como fin evitar su judialización para que no afectara a los “derechos adquiridos” de aquellos jueces que estaban en funciones y continuaban exentos del pago del tributo. De hecho, por ejemplo, de los nueve jueces federales penales de primera instancia de Comodoro Py, ocho fueron nombrados antes de la entrada en vigor de la norma. Es por eso que la única magistrada de ese grupo que paga Ganancias es María Eugenia Capuchetti, que asumió en 2019.

“Sinceramente, más allá de las razones que ha dado el juez, que por supuesto no comparto, sobre todo por el hecho de que quienes asumieron a partir de 2017, asumieron los cargos de jueces sabiendo que tenían que pagar el impuesto a las ganancias, que ahora vayan en contra de sus propios actos voluntarios y cuestionen el pago de ese impuesto me parece muy deleznable desde el punto de vista ético”, dijo Tonelli.

Para el diputado todavía resta algo por hacer. “Yo espero que este fallo sea rápidamente revocado por la Cámara de Apelaciones o en última instancia por la Corte Suprema y las cosas vuelvan al lugar en el que tienen que estar. Todos los jueces, todos los magistrados designados a partir de 2017 paguen el impuesto a las ganancias. Y ojalá que muy pronto lleguemos a una situación en la que ya no quede ningún juez que no pague el impuesto a las ganancias y todos, incluidos los funcionarios y algunos empleados jerarquizados del Poder Judicial, paguen ese impuesto exactamente igual que lo hacen el resto de la población”, expresó.

Una vez conocido el fallo, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, una de las principales colaboradoras de Cristina Fernández de Kirchner, salió a cuestionarlo en X (ex Twitter). “Mientras tanto, el juez Cayssials, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9 e integrante del comando 'Lago Escondido' declara la inconstitucionalidad del Imp a las Ganancias para jueces nombrados desde el 2017. Acá no entiende el que no quiere”, escribió en una publicación que segundos más tarde reposteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.