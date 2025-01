Organismos repudian el desguace de la Secretaría de Derechos Humanos

Diferentes organismos de derechos humanos emitieron un comunicado en el que expresan su repudio a la decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, de despedir y suspender a empleados de la Secretaría de Derechos Humanos en vísperas del año nuevo.

Los firmantes rechazan la medida, que consideran fue llevada adelate “con la anuencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, con un cinismo repudiable y mostrando su rostro más inhumano”.

Trabajadores de la Secretaría recibieron el martes 31 de diciembre, poco después del mediodía, en sus teléfonos celulares el siguiente mensaje de WhatsApp: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”.

Según los organismos de derechos humanos, “esta decisión implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero”.

El comunicado continúa: “Hoy avanza el desguace sobre la ex ESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldo Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidas, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de 'guardias pasivas'. La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse”.

El texto está firmado, entre otros, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Red Nacional, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y Asociación Buena Memoria, pero sigue sumando adherentes por estas horas.