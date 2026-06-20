Oscar Zago llamó “caprichoso” al Gobierno de Milei y dijo que el 99% de los argentinos “piensa que Adorni es un mentiroso”

El diputado nacional del MID Oscar Zago sostuvo que “el 99% de los argentinos” piensa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “es un mentiroso”, y consideró que el Gobierno de Javier Milei es “caprichoso” por sostenerlo en el cargo.

El legislador que supo ser jefe del bloque de La Libertad Avanza antes de su distanciamiento ratificó que el MID dará quórum en la sesión pedida por la oposición para el próximo martes, y que apoyará los planteos de interpelación.

Consultado sobre la moción de censura, el mecanismo constitucional para destituir al jefe de Gabinete, Zago no fue tan determinante aunque aclaró que ese instrumento “no es algo raro que inventó la oposición”.

“Lo que pasa es que después viene el discurso de que nosotros somos destituyentes. La moción de censura está dentro de la Constitución Nacional, al igual que el juicio político, no es que estamos inventando algo raro. Si cometiste una infracción, no podés tener excusas ni decir que queremos dar un golpe. Al tipo que tenés cuestionado, sacalo y se acabó la discusión. Y no es porque la oposición quiera, sino porque ellos son caprichosos”, expresó en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas.

Y agregó: “El tipo nos mintió en la cara. No lo dice la oposición en el Congreso, lo dice el 99% de los argentinos. Ahora, si vas a seguir insistiendo con que es un buen tipo y que no es mentiroso, ya me parece que son más caprichosos que nenes de dos años”.

La entrevista completa

¿Por qué Milei sostiene a un funcionario que ya perdió la credibilidad?

Primero están ganando tiempo, creo que no deben tener una decisión tomada definitivamente. En el día a día la Justicia avanza y complica cada vez más a la familia. --El hermano es el primero convocado por la Justicia. Lo único que hacen es demorar y ganar tiempo en el Congreso. El Senado ya fijó fecha para el jueves que viene. Podrán evitar el quórum en la sesión del martes, pero de la sesión del Senado el jueves no van a poder escaparse. Nosotros vamos a emplazar a las comisiones para dar los pedidos de informe y de interpelación.

¿El martes que viene el MID va a dar quórum?

Nos vamos a sentar.

¿Está justificada la interpelación para Adorni?

Está justificada para una persona que se demostró que nos mintió a todos cuando vino y que, encima, pidió no hablar de su situación personal porque podía perjudicar la causa.

¿Y cree que también el Congreso debería avanzar en la moción de censura?

Lo que pasa es que después viene el discurso de que nosotros somos destituyentes. La moción de censura está dentro de la Constitución Nacional, al igual que el juicio político, no es que estamos inventando algo raro. Si cometiste una infracción, no podés tener excusas ni decir que queremos dar un golpe. Al tipo que tenés cuestionado, sacalo y se acabó la discusión. Y no es porque la oposición quiera, sino porque ellos son caprichosos. El tipo nos mintió en la cara. No lo dice la oposición en el Congreso, lo dice el 99% de los argentinos. Ahora, si vas a seguir insistiendo con que es un buen tipo y que no es mentiroso, ya me parece que son más caprichosos que nenes de dos años.

El emplazamiento de las comisiones supone un camino bastante largo, y mientras tanto Adorni se mantiene en su cargo

Es estirar la agonía. La sociedad ya lo sabe. Le preguntás a un nene de 4 años o a alguien de 80 y te dice que es un mentiroso. Si está bien o mal en la Justicia, no nos metemos. Lo que discute el 99% de la sociedad es que nos mintió mal; mintió ante la prensa y se sentó en el Congreso a mentirnos. Cuando mentís diciendo que encontraste un dinero que ni sabías que tenías, es medio complicado sacarse de encima ese lastre. Adorni cometió un error, mintió y evadió. Después la Justicia tiene que investigar que te prestó plata una jubilada, que te encontraste un pendrive, una billetera virtual o que te olvidaste de la sucesión de tu papá. Son muchas irregularidades graves. Cometió diez irregularidades y de las diez se olvidó totalmente. Eso lo hace un mentiroso serial.

¿Milei no se da cuenta de que este tema lo puede arrastrar a él también y que pega en la imagen general del gobierno?

No lo entienden así. El Gobierno está convencido de que no le hace daño el tema Adorni. Juegan con que le va bien a la economía, con la inflación y con que bajaron el riesgo país, a pesar de que hay otros problemas económicos. Pero yo creo que eso es menospreciar al pueblo.

El MID empezó siendo una parte importante de la alianza de La Libertad Avanza. Después hubo desencuentros, problemas y diferencias. ¿Hoy cómo se posicionan políticamente?

En la Ciudad de Buenos Aires ya cerramos un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Estamos trabajando juntos en un mismo bloque con los seis legisladores que tenemos y vamos a ir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Larreta a la cabeza.

¿Y a nivel nacional?

A nivel nacional estamos charlando con distintos sectores: el radicalismo, Juntos por el Cambio en su conjunto, peronistas, desarrollistas, de derecha y de izquierda. La política en Argentina es muy dinámica, pero vamos a dialogar con todos porque queremos el bienestar de los argentinos. En mi primera gestión yo dije que teníamos que armar un gran interbloque entre todos, pero el gobierno nunca quiso.

Con información de Noticias Argentinas.