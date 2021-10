La nueva filtración revela una offshore de Mariano Macri para canalizar fondos de Socma y datos de dos compañías blanqueadas por Gianfranco

La familia del expresidente Mauricio Macri vuelve a ser objeto de una investigación internacional sobre paraísos fiscales. Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario, controló una sociedad offshore radicada en Belice, desconocida hasta el momento y pensada para canalizar fondos de Socma. Se trata de TNB Investments Limited, una firma creada el 7 de enero de 2016, casi un mes después de la llegada del líder de Cambiemos a la Casa Rosada.

La información surge de los documentos de Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*, y que analizó casi 12 millones de documentos de 14 proveedores de compañías offshore.

También aparecen entre documentos de dos bufetes los registros de Reata Pacific Limited (Islas Vírgenes Británicas) y Wanama Capital Inc. (Panamá), dos offshore incluidas en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra Gianfranco Macri por supuestas irregularidades en el blanqueo de activos o sinceramiento fiscal que promovió la presidencia de su hermano.

Mariano Macri

TNB Investments Limited se constituyó con un capital inicial de al menos US$50.000 y estuvo operativa, al menos, hasta julio de 2018, según la investigación del equipo argentino de ICIJ. La sociedad figura en los registros internos de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio.

Ante la consulta, un vocero de Mariano Macri reconoció la vinculación con la compañía, dijo que nunca llegó a utilizarla y justificó que el empresario no haya informado la existencia de esta compañía a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Su contador le dijo que no está registrada ante la AFIP porque la sociedad no tuvo movimientos, ni impacto patrimonial”, apuntó.

La compañía de Belice conecta directamente con las disputas familiares entre Mariano y sus hermanos mayores, Mauricio y Gianfranco, por el control de las compañías familiares, en especial, Socma y Sideco, según informó un vocero de Mariano ante la consulta del equipo argentino de ICIJ*.

Su aspiración era que le compraran su parte de Socma (el 20% de las acciones). Tuvo cinco negociaciones. En 2020, fue la última, en la que demostraron que no había disposición realmente.

Una fuente que intervino en la operatoria offshore detalló a ICIJ que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria en la que se receptarían US$ 2,6 millones, divididos en un pago inicial de US$350.000 y treinta cuotas posteriores de US$75.000 en concepto de retiro de Mariano Macri como accionista del grupo Socma. “Ante el fracaso de un acuerdo con el grupo familiar, ese capital nunca llegó”, dijo el vocero de Mariano Macri.

“Su aspiración era que le compraran su parte de Socma (el 20% de las acciones). Tuvo cinco negociaciones. En 2020, fue la última, en la que demostraron que no había disposición realmente. Le dijeron que no a todo lo que ponía sobre la mesa como condiciones, y no cerraron el acuerdo”, explicó el portavoz del empresario.

El vocero de Mariano Macri negó que TNB Investments Limited haya movilizado fondos y dijo que el objetivo era realizar más tarde inversiones con esos fondos. “La abrió para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnología, como monederos electrónicos. Nunca la utilizó, ni llegó a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas”, aseguró.

TNB Investments Limited figura abierta, hasta al menos, julio de 2018, según pudo corroborar el equipo argentino.

Socios y pareja

Según surge de los documentos analizados, Mariano Macri constituyó TNB Investments Limited junto a su pareja y socia, María Ximena Fernández Rey, en Belice. Ambos figuran como beneficiarios finales en partes iguales, según los documentos.

Mariano Macri y su pareja también figuran como socios en la empresa Eco Urban Concept SRL para la importación, exportación, distribución, desarrollo y comercialización de “máquinas automáticas y/o inteligentes y/o computarizadas de estacionamiento vehicular”.

TNB Investments Limited registró otra ramificación offshore. En los registros tuvo como directora, a su vez, a otra sociedad offshore llamada Corporate Manager Limited, también constituida en Belice, y de la que no se conocen datos adicionales, salvo que continúa activa hasta la actualidad.

Consultado sobre Corporate Manager Limited, el vocero de Macri lo desligó: “Esa sociedad es de los gestores que prestaron los servicios administrativos para operar la compañía offshore, Mariano no tiene vinculación alguna”.

"Persona políticamente expuesta"

En los documentos de Pandora Papers consta que los ejecutivos del estudio Alcogal que constituyeron la firma para Mariano Macri desarrollaron un análisis acotado sobre él y su pareja para reducir los potenciales riesgos de lavado de activos.

La pareja comenzó los trámites para la creación de la sociedad el 22 de diciembre de 2015 y la apertura de TNB Investments Limited se efectivizó dos semanas después.

“No hay información negativa o relevante para el señor Mariano Macri”, asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base “World Check” confirmara que “la fecha del pasaporte del señor Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina”.

Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, los gestores de Alcogal estimaron que “de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habría que solicitarle el “DD” [por Due Diligence o “debida diligencia”] como persona natural”. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió. Por el contrario, los agentes redujeron las prevenciones. “Sólo pongan las alertas como PEP [por persona políticamente expuesta] para estar pendientes. No hay que solicitarle [una] debida diligencia”, resolvieron en sus comunicaciones internas.

Tres meses después, la familia del expresidente Macri se vería sacudida por la divulgación de los Panama Papers. Entre otros motivos, porque a partir de allí salieron a la luz algunos datos de la operatoria offshore del Grupo Socma. Entre otros, los vinculados a la sociedad BF Corporation, que desde el holding familiar atribuyeron a los hermanos Mariano y Gianfranco, con el 50% cada uno.

Esa sociedad offshore, BF Corporation, fue una de las que utilizó Gianfranco Macri para ingresar al menos US$4 millones en el blanqueo promovido por su hermano presidente.

Según relató Mariano Macri en el libro “Hermano”, de Santiago O’Donnell, su familia buscó montar fundaciones en Luxemburgo para controlar desde allí a Socma y no tener que responder por sus deudas.

Por ese motivo, el menor de los Macri denunció a Gianfranco y a los hijos del expresidente ante la Justicia. Los acusó de haberse quedado con dinero que le correspondía a él por la herencia de su padre y dijo que lo hicieron a través de una trama de sociedades offshore, una acusación que la familia y los representantes de Socma siempre han rechazado.

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. "Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos", dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Gianfranco Macri

Los documentos que integran Pandora Papers hacen mención a una sociedad identificada como Reata Pacific Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Su gestor fue OMC Group. La compañía figura en un documento de uso interno del bufete.

Actualmente, Reata Pacific Limited es objeto de investigación judicial, según trascendió en los últimos días. La sociedad tuvo dos cuentas bancarias por unos US$25 millones y estuvo controlada, a su vez, por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos.

De los Pandora Papers, por lo pronto, no surgen datos adicionales sobre Reata Pacific, pero los documentos sí revelan quiénes fueron los encargados de gestionar estas tres sociedades y confirman dónde están realmente radicadas.

Un reciente informe de la AFIP presentado ante la Justicia en lo Penal Económico aseguró que Gianfranco Macri habría exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales que impulsó su hermano en 2016 cuando, en rigor, pertenecían a su madre. Blanco Villegas estaba impedida de ingresar al blanqueo debido a la prohibición legal que se impuso sobre ciertos familiares directos de los funcionarios públicos.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, el vocero de Mariano Macri negó que el empresario conociera la existencia de Reata Pacific Limited. “Todo lo que estructuró su madre, dentro o fuera del país, Mariano lo desconoce por completo. Ella jamás le informó de nada sobre cómo dispone o dispondrá de su patrimonio”, indicó su allegado.

En la presentación que hizo la AFIP ante la Justicia, también se hace mención a otra sociedad que Gianfranco Macri incluyó en el blanqueo y que aparece en los miles de documentos revisados por el equipo argentino de ICIJ. Se trata de Wanama Capital Inc. Esta sociedad, según el informe del organismo fiscal, fue de su padre, Franco Macri, y “tiene el 100% de las acciones de JRI Company”, otra offshore de las Antillas Holandesas. El padre del entonces presidente no podía adherir al blanqueo.

En Pandora Papers, Wanama Capital Inc. figura como registrada en Panamá el 20 de noviembre de 2009 por la filial uruguaya del estudio panameño Mossack Fonseca. Como intermediario actuó el estudio Konrad y Asociados, de Montevideo. Wanama Capital Inc. está listada en un excel donde hay más de 300.000 empresas en distintas jurisdicciones offshore. En la filtración no hay más documentos que reflejen su actividad o si manejó activos.

Desde el entorno de Gianfranco explicaron al equipo argentino de ICIJ que es una sociedad que Franco Macri “le había transferido años antes del sinceramiento fiscal” y que fue “incluida en el sinceramiento al que se acogió en 2016, tal como la ley lo autorizaba”. “Como titular de la sociedad estaba habilitado a declararla”, afirmaron. Ante la consulta sobre el objeto de la sociedad, respondieron que Gianfranco “se dedica a la actividad del desarrollo inmobiliario entre otras actividades”.

