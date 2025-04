Paro de colectiveros por la inseguridad en el Conurbano: “Estamos cansados de reclamar”

Seis líneas de colectivos de la empresa Almafuerte no prestan servicio en reclamo por un nuevo ataque a un colectivero en el Conurbano en medio de un hecho de inseguridad. Frente a este escenario presentado, los choferes exigieron medidas y manifiestan estar “cansados de reclamar”.

Decenas de colectiveros se reunieron delante de la municipalidad de La Matanza y le reclamaron al intendente Fernando Espinoza.

Las líneas 218, 284, 325, 378, 622 y 628 no realizan su recorrido habitual desde este lunes como medida de protesta por los diversos hechos delictivos y ataques que reciben durante el servicio.

El paro que se realiza en estos momentos es en repudio a la agresión que sufrió un conductor de la línea 378 cuando un sujeto vestido con ropa similar a la de un conductor, abordó la unidad y al finalizar el trayecto, sacó un objeto cortante y atacó al chofer provocándole múltiples heridas en el rostro.

En medio de la medida de fuerza, varios choferes se acercaron hasta la terminal de la empresa donde reclaman medidas y más seguridad: “Seguimos trabajando así, no tenemos custodia policial, habían prometido desde el municipio, pero sigue todo igual. Están las garitas policiales, pero se quedan adentro, no hay operativos. Hay una ordenanza por las cabinas, pero nunca se implementó”.

“Día a día nos da miedo trabajar, cada vez más. No está la seguridad. No hay patrulleros, no hay móviles. estamos a la buena de Dios. Yo fui a siete reuniones, nunca se busca una solución. Cámaras, cabinas, botones antipánico, nunca nada”, reclamó uno de los delegados en diálogo con C5N.

Asimismo, otro conductor sostuvo que algunas de las medidas implementadas no son eficientes: “Es lo mismo de siempre. Ningún colectivo tiene cabina. A algunos les ponen cámaras de seguridad, con un handy. Si te golpearon o te asaltaron cómo haces para responder. Si un chorro me apunta con un arma, ¿tengo que decir 'atento policía, venga a salvarme'? Estamos todos locos”.

“Hoy hay pocos compañeros hoy porque están cansados de reclamar, perder el día y que nadie haga nada”, expresó.

Con información de la agencia NA